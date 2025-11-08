Hưng Yên khởi công 2 tòa nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Phú Xuân

TPO - Dự án gồm hai tòa nhà quy mô 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000m², cung cấp 546 căn hộ nhà ở xã hội và 36 căn hộ dịch vụ thương mại, đồng bộ hạ tầng xã hội...

Sáng 8/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc khu đất quy hoạch khu dân cư Phú Xuân, phường Trần Hưng Đạo.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư Phú Xuân do Công ty Cổ phần Damsan làm chủ đầu tư, được triển khai trên khu đất có diện tích gần 1,3ha, tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng, thuộc quỹ đất 20% trong tổng thể khu đô thị Phú Xuân 10,5ha. Dự án gồm hai tòa nhà quy mô 15 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000m², cung cấp 546 căn hộ nhà ở xã hội và 36 căn hộ dịch vụ thương mại, đồng bộ hạ tầng xã hội như trường học, nhà văn hóa, khu thể thao, công viên cây xanh, thương mại - dịch vụ, hệ thống giao thông và bãi đỗ xe.

Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 1.800 người, chủ yếu là công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp, các đối tượng chính sách và gia đình trẻ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn khẳng định: Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Phú Xuân là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển đô thị vì con người, vì sự thịnh vượng chung của tỉnh. Đây là minh chứng cụ thể cho chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, nhất là trong bối cảnh Hưng Yên đang triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khu dân cư Phú Xuân. Ảnh: CĐT

Về tiến độ, ông Hoàn đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trước đó, đầu tháng 11/2025, tỉnh Hưng Yên tìm nhà đầu tư cho hai dự án ở xã Việt Tiến và Nghĩa Trụ, với tổng vốn hơn 19.760 tỷ đồng.

Khu đầu tiên tại khu B - khu đô thị phía đông huyện Văn Giang cũ, có tổng mức đầu tư khoảng 12.100 tỷ đồng. Dự án này có diện tích 28,3 ha nằm tại Nghĩa Trụ và xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên. Theo quy hoạch được duyệt, dự án sẽ có 2 công trình hỗn hợp cao 36 tầng, 44 biệt thự, 406 nhà liền kề. Ngoài ra, khu đô thị này còn có 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ 5 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án có quy mô dân số dự kiến 9.400 người. Chủ đầu tư phải hoàn thành công trình trong 4 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu thứ hai là Khu đô thị Tân Tiến (Ecoland City) tại xã Việt Tiến đang được tỉnh Hưng Yên thông báo tìm nhà đầu tư. Dự án này có tổng vốn đầu tư gần 7.661 tỷ đồng, quy mô 66 ha và dân số khoảng 9.800 người.

Dự án sẽ gồm 780 căn nhà liền kề, 546 căn biệt thự, công trình hỗn hợp cao 18 tầng, 2 tòa nhà ở xã hội cao 9 tầng, 2 công trình thương mại dịch vụ cao 3 tầng. Ngoài ra, khu đô thị còn các công trình trường học từ cấp mầm non tới THCS, văn hóa, y tế...