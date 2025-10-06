Hung thần Pitchfork chấm Taylor Swift số điểm thấp nhất sự nghiệp với album The Life of a Showgirl

HHTO - “Sau hàng chục album, Taylor Swift chưa bao giờ nổi tiếng đến thế và âm nhạc của cô cũng chưa bao giờ kém hấp dẫn đến thế”, lời bình của trang Pitchfork dành cho "The Life of a Showgirl".

Ngày 3/10, Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl. Chỉ trong ngày đầu tiên, album ghi nhận gần 250 triệu lượt nghe trên Spotify, trở thành sản phẩm có lượt stream ngày đầu cao thứ 2 lịch sử. Dự án được dự kiến cũng sẽ vượt qua doanh thu bán đĩa tuần đầu của Adele.

The Life of a Showgirl gặt hái được nhiều thành tích không tưởng.

Dù vậy, về mặt chuyên môn, The Life of a Showgirl lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình. Nếu như Rolling Stone, Variety và The New York Times đều dành cho album những đánh giá tích cực cùng số điểm cao, thì mới đây, ngày 6/10, trang phê bình uy tín Pitchfork chỉ chấm 5.9 cho lần trở lại này. Đây được xem là mức điểm trung bình và cũng là thấp nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift (trước đó là The Tortured Poets Department / The Anthology với số điểm 6.0).

Pitchfork chỉ chấm 5.9 cho lần trở lại này của Taylor Swift.

Về tổng thể, tờ Pitchfork cho rằng: "Đây không phải là những bản nhạc có giai điệu giống nhau một cách khó hiểu, chúng là một số bài hát nổi tiếng nhất từng được sáng tác và giờ đây được tái hiện theo thể loại "Taylor Swift". The Life of a Showgirl nghe giống như hầu hết nhạc pop mà bạn đã nghe trong 10 năm qua và trong suốt cuộc đời."

The Life of a Showgirl là một tuyển tập remake các ca khúc kinh điển nhưng "kém thú vị".

Dù vậy, theo bài đánh giá, album vẫn có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. The Fate of Ophelia, Honey và The Life of a Showgirl hợp tác cùng Sabrina Carpenter là các ca khúc được khen ngợi nhờ cảm xúc tinh tế và sự linh hoạt trong cấu trúc. Ngược lại, bài hát Actually Romantic lại bị xem là điểm trừ khi “lời ca cố gắng gây ấn tượng nhưng rơi vào sự ngọt ngào gượng ép”.

MV The Fate Of Ophelia của Taylor Swift.

Đặc biệt, với 12 ca khúc, The Life of a Showgirl được nhận xét là gọn gàng và dễ nghe hơn, mang năng lượng lạc quan và mềm mại hơn so với không khí nặng nề của album trước. Tuy nhiên, điểm 5.9 vẫn cho thấy Pitchfork chưa thực sự đánh giá cao hướng đi mới này - ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

The Life of a Showgirl vẫn chưa thực sự "chạm" đến những nhà phê bình của Pitchfork.

Pitchfork là tạp chí âm nhạc trực tuyến của Mỹ, ra mắt năm 1996. Trang này nổi tiếng với các bài đánh giá album thang điểm 0 - 10 và giọng phê bình sắc bén, nhưng đôi khi cũng gây nên nhiều tranh cãi. Hiện Pitchfork là một trong những trang phê bình âm nhạc có ảnh hưởng lớn nhạc trong giới âm nhạc quốc tế.