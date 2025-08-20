Human Act Prize mùa 3 chính thức khởi động với chủ đề “Kiên trì phụng sự”

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân chính thức công bố Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize năm 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự”. Tiếp nối tinh thần hai mùa trước, năm nay, giải thưởng tiếp tục truyền cảm hứng, tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng - Human Act Prize mùa 3 chính thức khởi động. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững. Giải thưởng được chỉ đạo tổ chức bởi Báo Nhân Dân, phối hợp cùng đơn vị đồng hành là Công ty cổ phần VCCorp.

Từ "Dấu ấn tiên phong" đến "Kiên trì phụng sự"

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng cho biết: Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, nhiều sự kiện quan trọng diễn ra như: 50 năm thống nhất non sông, 80 năm thành lập nước.

Đây cũng là năm tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập các đơn vị hành chính. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình quyết liệt để dân tộc ta bước vào một Kỷ nguyên vươn mình.

"Trong thời điểm lịch sử quan trọng này, chúng ta càng thấy rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa sâu xa của hai từ: Phụng sự. Phụng sự không chỉ là trách nhiệm của riêng nhà nước, của riêng doanh nghiệp hay tổ chức xã hội, mà là tiếng gọi lương tri tha thiết của cả dân tộc biết gắn bó, sẻ chia và không bỏ ai lại phía sau. Và để hành trình phụng sự ấy không bị gián đoạn bởi khó khăn, đạt hiệu quả bền vững, chúng ta cần kiên trì dấn bước với một ý chí và niềm tin mãnh liệt", đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng phát biểu tại sự kiện.

Nhìn lại Human Act Prize hai mùa trước, có thể thấy, nếu như năm 2023 với chủ đề “Dấu ấn tiên phong” là lời tôn vinh dành cho những người mở lối - những chiến binh đầu tiên dấn thân, vượt khó để đặt nền móng cho hành động vì cộng đồng, thì ở năm 2024 với chủ đề “Cộng đồng kiến tạo” lại là bước chuyển mình mạnh mẽ, ghi dấu một tập thể biết kết nối, hợp lực và cùng nhau lan tỏa những mô hình tạo tác động sâu rộng.

Đến với Human Act Prize năm 2025, với chủ đề “Kiên trì phụng sự”, hành trình ấy được tiếp nối bằng sự bền bỉ giữ gìn, nuôi dưỡng và làm sâu sắc hơn những giá trị đã được gieo mầm, để từ đó lan xa và bền vững hơn theo thời gian.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, “Kiên trì phụng sự” là tinh thần của Giải thưởng Human Act Prize 2025. Tinh thần này vừa gần gũi, vừa lớn lao, vừa thầm lặng, vừa quyết liệt. Trong một thế giới liên tục biến động, giá trị thật sự của một con người, một cộng đồng, một quốc gia… không chỉ được đo bằng những khởi đầu mạnh mẽ, mà còn được xác lập qua khả năng đi đến cùng với điều đúng đắn.

Vì lý do đó, “Kiên trì phụng sự” được lựa chọn làm chủ đề Human Act Prize 2025. “Kiên trì phụng sự” không chỉ để khắc họa chiều sâu của những nỗ lực dấn thân, mà còn nhằm tôn vinh những tác động xã hội thực tế mà dự án mang lại. Họ là những người vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và cả niềm tin để từng ngày nuôi dưỡng các sáng kiến nhân văn, không mỏi mệt trước khó khăn, không thoái lui trước thử thách. Chính sự kiên trì ấy đã và đang tạo nên những thay đổi bền vững cho cộng đồng: âm thầm nhưng sâu sắc, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh.

Những dấu ấn mới mẻ của Human Act Prize mùa 3

Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025 có nhiều thay đổi mới mẻ. Trước hết, lần đầu tiên Ban Tổ chức triển khai chương trình đào tạo dành cho thủ lĩnh cộng đồng. Những chương trình này được thiết kế chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ.

Human Act Prize 2025 cũng mở rộng Hội đồng Giám khảo, nâng tổng số thành viên lên 12–14 người.

Năm nay, triển lãm các dự án “Hành động vì cộng đồng” sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm.

Về nội dung, triển lãm năm nay mang đến một bước đổi mới quan trọng: thay vì chỉ trưng bày thông tin, không gian triển lãm sẽ kể những câu chuyện qua hiện vật. Mỗi hiện vật không chỉ mang dấu ấn sáng tạo, mà còn là biểu tượng của sự hồi sinh và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Lần đầu tiên, trong năm nay, Human Act Prize triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hoàn toàn miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ. Qua tiếp nhận hàng trăm hồ sơ, Ban Tổ chức nhận thấy, có nhiều dự án vừa và nhỏ ý tưởng hay, nhiệt tâm lớn nhưng con đường đi còn thiếu nhiều kỹ năng. Vì thế, các khóa đào tạo sẽ giúp họ có thêm những kinh nghiệm và kiến thức để đi dài hơn, có những tác động xã hội tốt hơn.

Chia sẻ về sự đồng hành với các bạn trẻ có dự án tham gia giải thưởng, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, Báo Nhân Dân luôn dành sự quan tâm với giới trẻ, thể hiện bằng nhiều chương trình nhiều năm qua.

Trong hai mùa vừa qua có nhiều dự án trẻ tham gia, các bạn không chỉ có tâm huyết mà xây dựng dự án bài bản, có những dự án lọt vào vòng trong và có giải. Tuy nhiên, tỷ lệ dự án người trẻ chưa nhiều vì yếu tố bền bỉ qua năm tháng là yếu tố nổi trội của giải thưởng và những người trẻ còn thiếu kinh nghiệm, hạn chế quy mô năng lực tài chính.

Vì thế, Ban Tổ chức mong muốn có thêm nhiều bạn trẻ tham gia giải thưởng, và Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ xây dựng các bài thuyết trình hiệu quả, đồng hành cùng các bạn trẻ triển khai dự án bền vững hơn, thu hút nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp hơn hỗ trợ dự án.

Giám đốc dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Bùi Ngọc Hải thông tin, Gala trao giải Human Act Prize năm 2025 sẽ diễn ra vào 13/2/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Giám đốc dự án Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Bùi Ngọc Hải thông tin, giải Human Act Prize năm 2025 là giải thưởng cấp quốc gia duy nhất về phát triển bền vững cho tới thời điểm này.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng và cổng đăng ký dự án tham dự giải chính thức mở từ ngày 20/8/2025.

"Nếu như các giải thưởng có tính chuyên môn thường khô khan, các giải thưởng truyền cảm hứng thì yếu tố chuyên môn lại chưa được đánh giá sâu sắc thì Human Act Prize lại kết hợp hài hòa cả 2 yếu tố này. Giải thưởng không phân biệt dự án lớn hay nhỏ. Điều quan trọng nhất là dự án đó có ý nghĩa như thế nào cho cộng đồng", ông Bùi Ngọc Hải phân tích.

Năm nay, UNICEF chính thức đồng hành cùng Human Act Prize với vai trò cố vấn phát triển bền vững, mang đến những đóng góp chuyên môn sâu rộng trong các vấn đề về phát triển bền vững, tập trung vào quyền trẻ em, tính hòa nhập và định hướng tác động xã hội.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đảm nhận vai trò cố vấn phát triển bền vững trong Human Act Prize năm 2025.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam, nhận định: "Human Act Prize là giải thưởng có tính biểu tượng với người Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cung cấp chuyên môn và kinh nghiệm của mình để đóng góp cho những sáng kiến xuất sắc, cũng như góp phần lan tỏa mạnh mẽ hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam".

Được biết, với tư cách cố vấn phát triển bền vững, UNICEF thể hiện cam kết đồng hành với 3 mục tiêu: Thúc đẩy quyền trẻ em, trao quyền cho thanh thiếu niên và thúc đẩy hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam.

Hội tụ những sáng kiến dấn thân vì cộng đồng

Với tinh thần “Kiên trì phụng sự”, Human Act Prize 2025 tiếp tục tìm kiếm và vinh danh những cá nhân, tổ chức đang triển khai các dự án vì cộng đồng trên cơ sở không phân biệt quy mô, xuất phát điểm hay lĩnh vực hoạt động.

Phụng sự cộng đồng không chỉ là một lý tưởng cao đẹp, mà còn là lựa chọn đầy bản lĩnh. Những con người kiên trì đi tới cùng con đường họ tin chọn xứng đáng được lan tỏa, tiếp sức và tôn vinh. Từ đó, những giá trị nhân văn bền vững được thắp sáng và nối dài trong toàn xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng chia sẻ: "Để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn cần phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Nó không chỉ xuất phát từ trái tim hay một câu chuyện mang sức mạnh nhân văn, mà còn đòi hỏi một chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo không ngừng, nguồn lực bền vững, một tinh thần kiên trì, bền bỉ".

Những yếu tố này không dễ dàng hội tụ và cũng chính là thách thức lớn nhất của những người dấn thân vì cộng đồng. Nhưng nếu hội tụ được sáng kiến ý nghĩa ấy thì dự án sẽ mang lại tác động sâu sắc đến xã hội.

Trong một xã hội văn minh, phát triển không thể chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà phải được đánh giá bằng cách chúng ta nuôi dưỡng tinh thần phụng sự và hành động vì lợi ích chung. Human Act Prize không chỉ ghi nhận những điều tử tế, mà còn góp phần định hình một chuẩn mực phát triển mới - nơi giá trị nhân văn là nền móng cho sự tiến bộ.

Đồng chí Lê Quốc Minh trả lời phỏng vấn báo chí về những nội dung chung quanh giải thưởng Human Act Prize mùa 3.

"Những con người ấy phụng sự mà không chờ đợi được vinh danh. Họ kiên trì phụng sự chỉ vì một niềm tin giản dị rằng: mỗi hành động tử tế, dù nhỏ đến đâu, cũng là một viên gạch bền vững dựng xây tương lai đất nước. Nhưng chúng ta và xã hội, lại cần vinh danh họ, để những điều tốt đẹp được nhân lên nhiều lần", đồng chí Lê Quốc Minh nói thêm.

Đó chính là động lực để Human Act Prize 2025 tiếp tục mở rộng cánh cửa đề cử cộng đồng. Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… hãy cùng chung tay giới thiệu những sáng kiến xứng đáng, để những hành động nhân văn được tiếp sức, được lan tỏa và nhân lên gấp bội.

Chia sẻ về sự đồng hành của VCCorp trong việc tổ chức chương trình, ông Vương Vũ Thắng, Chủ tịch công ty cổ phần VCCorp, thành viên Hội đồng Giám khảo Human Act Prize, cho hay: "Được tham gia tổ chức Human Act Prize là một điều vinh dự với chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng, xã hội không chỉ cần sự phát triển công nghệ mà còn cần có những giá trị nhân văn, tốt đẹp cho cộng đồng".

Theo ông Vương Vũ Thắng, khi công nghệ và truyền thông đặt đúng chỗ sẽ giúp lan tỏa các giá trị đến với cộng đồng, cũng như nhân rộng sự tốt đẹp. Vì vậy, đơn vị muốn kiên trì đem giá trị công nghệ để phụng sự cho xã hội, để Human Act Prize thành giải thưởng ngày càng ý nghĩa hơn hơn về mọi mặt.

Từng tham gia Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2024 với dự án “Hạnh phúc cho em”, Thượng úy Dương Hải Anh, tiết lộ, việc được vinh danh giải năm 2024 đã giúp dự án nhận được sự đồng hành của ca sĩ Hà Anh Tuấn. Nam ca sĩ đã cùng triển khai xây dựng 2 điểm trường để học sinh được bước vào năm học mới với "mái nhà" mới và dự kiến sẽ mời ca sĩ cùng tham gia khánh thành điểm trường học này tại Thuận Châu, Sơn La.

Nhờ sự lan tỏa của giải thưởng, dự án đã có sự hỗ trợ thêm của 3 doanh nghiệp, góp phần tăng thêm số điểm trường mà dự án hỗ trợ từ 67 lên 88.

Đánh giá cao chủ đề “Kiên trì phụng sự”, Thượng úy Dương Hải Anh chia sẻ, giải thưởng năm nay nhấn mạnh vào sự kiên trì theo đuổi những giá trị ý nghĩa để mang lại hiệu quả bền vững cho cộng đồng. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong hành trình phụng sự cho xã hội.

Là thành viên Ban Giám khảo Human Act Prize năm 2024, Giáo sư Nguyễn Hữu Ninh bày tỏ hy vọng mùa giải năm nay sẽ có những công ty chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia vào dự án.

“Tôi thấy việc tìm kiếm sự khác biệt, tính bản địa trong thế giới phẳng rất quan trọng. Việc khai thác của Human Act Prize theo tính bản địa rất trúng với cộng đồng. Tôi nghĩ nếu các bạn trẻ sử dụng AI sẽ được hỗ trợ, giúp ích trong mọi chuyện. Tôi mong được nhìn thấy nhiều dự án tham gia giải này với cách nhìn khác, đẩy mạnh hơn nữa tính bản địa, khai thác tính bản địa có sẵn vì đây là nguồn tài nguyên khổng lồ”, Giáo sư Nguyễn Hữu Ninh chia sẻ thêm.

Trong khuôn khổ diễn ra sự kiện, đại diện Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với đại diện đơn vị cố vấn UNICEF và đại diện các bên đối tác hỗ trợ giải thưởng (PwC, TikTok, Social Impact, VinUniversity).

Tiêu chí đánh giá Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng năm 2025 Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: Tính cam kết: Thể hiện qua mức độ tài chính, thời gian và kế hoạch phát triển lâu dài mà cá nhân hoặc tổ chức dành cho dự án; đồng thời đề cao tính minh bạch trong quá trình triển khai.

Thể hiện qua mức độ tài chính, thời gian và kế hoạch phát triển lâu dài mà cá nhân hoặc tổ chức dành cho dự án; đồng thời đề cao tính minh bạch trong quá trình triển khai. Tính bền vững: Đánh giá khả năng cộng đồng có thể tiếp tục duy trì và phát triển dự án khi thiếu vắng nguồn lực ban đầu - thông qua mức độ tham gia của cộng đồng, tính lâu dài của tác động và khả năng độc lập với nhà tài trợ.

Đánh giá khả năng cộng đồng có thể tiếp tục duy trì và phát triển dự án khi thiếu vắng nguồn lực ban đầu - thông qua mức độ tham gia của cộng đồng, tính lâu dài của tác động và khả năng độc lập với nhà tài trợ. Tính sáng tạo: Ghi nhận những cách tiếp cận mới, giải pháp đột phá hoặc mô hình độc đáo nhằm giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể, tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.

Ghi nhận những cách tiếp cận mới, giải pháp đột phá hoặc mô hình độc đáo nhằm giải quyết một vấn đề xã hội cụ thể, tạo ra giá trị mới cho cộng đồng. Tính tác động: Đo lường ảnh hưởng thực tế và quy mô của dự án, bao gồm số lượng người hưởng lợi, mức độ cải thiện trong cuộc sống của họ, cũng như sự đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia và quốc tế.

Đo lường ảnh hưởng thực tế và quy mô của dự án, bao gồm số lượng người hưởng lợi, mức độ cải thiện trong cuộc sống của họ, cũng như sự đóng góp vào các mục tiêu phát triển bền vững cấp quốc gia và quốc tế. Tính lan tỏa: Đánh giá khả năng nhân rộng, truyền cảm hứng và tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng thông qua mô hình hoạt động dễ áp dụng, mang đậm giá trị nhân văn và có định hướng chiến lược rõ ràng.



