Giới trẻ

Google News

Huấn luyện công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp xã

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ 18 đến 20/8/2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh lần đầu tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp xã; nhằm chuẩn hóa đội ngũ theo mô hình chính quyền 2 cấp, nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi tại cơ sở.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh lần đầu tổ chức Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Chương trình nhằm chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu quản lý mới sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.

tp-dfl09525.jpg
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Quảng Ninh lần đầu tổ chức huấn luyện công tác Đội cho cán bộ phụ trách thiếu nhi cấp xã.

Trong ba ngày, trại sinh được tập huấn theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, chú trọng khả năng ứng dụng ngay tại cơ sở. Các nội dung trọng tâm gồm: nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; phương pháp hướng dẫn múa hát tập thể và cờ Semaphore; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Đội cấp xã; tổ chức trò chơi tập thể; kỹ năng hoạt náo trong sinh hoạt Đội; cùng hoạt động trải nghiệm văn hóa. Cấu trúc chuyên đề được thiết kế theo mô-đun, bám sát tình huống thực tiễn tại trường học và khu dân cư, giúp học viên củng cố nền tảng nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng tổ chức sinh hoạt, xây dựng sân chơi an toàn, lành mạnh cho thiếu nhi.

Việc tổ chức trại huấn luyện vào thời điểm hệ thống hành chính tinh gọn vừa vận hành có ý nghĩa đặc biệt: hỗ trợ cán bộ Hội đồng Đội cấp xã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, nâng cao năng lực điều phối hoạt động thiếu nhi trong điều kiện tổ chức mới; đồng thời tăng cường kết nối giữa nhà trường và địa bàn dân cư, bảo đảm thống nhất nội dung, phương pháp trong công tác Đội trên toàn tỉnh.

tp-dfl01140.jpg
Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh - chị Nguyễn Phương Thảo trao chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện cho các Tổng phụ trách Đội.

Bế mạc trại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cho các trại sinh, ghi nhận nỗ lực học tập, rèn luyện trong suốt khóa huấn luyện. Theo ban tổ chức, kết quả trại sẽ được nhân rộng vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục thiếu nhi trong tình hình mới.

Một số hình ảnh của khóa huấn luyện:

tp-dfl09590.jpg
Trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
tp-dfl00462.jpg
tp-dfl00961.jpg
Chương trình nhằm chuẩn hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu quản lý mới sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành.
tp-dfl01578.jpg
Khóa huấn luyện chụp ảnh lưu niệm tại Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử.
tp-dfl01639.jpg
Các hoạt động diễn ra tại Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử.
tp-dfl09960.jpg
Trại sinh được tập huấn theo hướng kết hợp lý thuyết với thực hành, chú trọng khả năng ứng dụng ngay tại cơ sở
Các nội dung trong nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
tp-dfl01232.jpg
Khóa huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn.
Hoàng Dương
