Huấn luận viên thể hình đăng quang hoa hậu

Duy Nam

TPO - Người đẹp Jennifer Ventura đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025. Người đẹp 31 tuổi, là huấn luyện viên thể hình.

snapinstato-530927704-18481015045079662-4913992018593442745-n.jpg
snapinstato-531043072-18481015015079662-550023597541981720-n.jpg
Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 đã diễn ra ngày 11/8 với chiến thắng thuộc về người đẹp Jennifer Ventura. Cô giành quyền đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay.
snapinstato-517913265-18515386150018945-4763488101067718218-n.jpg
snapinstato-520406326-18515386189018945-242501471200148183-n-1269.jpg
Jennifer Ventura năm nay 31 tuổi, là kỹ sư xây dựng và có bằng thạc sĩ quốc tế.
snapinstato-472389015-623591893444762-7171097851790743857-n.jpg
snapinstato-472402480-2869281506579132-3314962160227099025-n.jpg
Jennifer Ventura cũng là một huấn luyện viên thể hình, nhờ đó cô có hình thể săn chắc, nóng bỏng.
snapinstato-504557483-18513200722018945-926940460325926497-n.jpg
snapinstato-514523139-18513200740018945-8385897317869104568-n-9163.jpg
Cuộc thi có sự góp mặt của 29 thí sinh đến từ khắp cả nước và cộng đồng người Dominica ở nước ngoài. Trải qua các phần thi áo tắm và dạ hội, Ventura được đánh giá nổi bật với vẻ đẹp thanh lịch, tự tin.
snapinstato-502523929-18511409962018945-1691155168183236125-n.jpg
snapinstato-503641000-18511409941018945-2487664140786168514-n.jpg
Cô còn được đánh giá cao ở khả năng ứng xử. Trong phần thi hỏi đáp, người đẹp được hỏi làm thế nào để bảo vệ phụ nữ đang phải đối mặt với bạo lực giới. Người đẹp chia sẻ: "Chúng ta nên bắt đầu từ giáo dục. Nếu muốn thay đổi, chúng ta phải bắt đầu từ con cái mình, để chúng hiểu được vai trò của phụ nữ - những người là xương sống của xã hội. Chúng phải học được giá trị của phụ nữ trong xã hội."
snapinstato-516564876-18514309939018945-6907407651704890196-n.jpg
snapinstato-517953802-18514309891018945-8433282531468266909-n.jpg
Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Cộng hòa Dominica 2025 gây ồn ào khi đương kim hoa hậu là người đẹp Celinee Santos không xuất hiện trên sân khấu để trao vương miện cho người kế nhiệm, phá vỡ truyền thống nhiều năm qua của cuộc thi. Thay vào đó, Jennifer Ventura được trao vương miện bởi đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig.
snapinstato-511543508-18512643109018945-4266868550062544004-n.jpg
Sự vắng mặt của Celinee Santos trong đêm chung kết làm dấy lên nhiều tin đồn cô và ban tổ chức có mâu thuẫn. Trên trang cá nhân, Celinee Santos đăng tải bài viết để chia tay nhiệm kỳ. Cô cũng nhắn nhủ người đẹp kế nhiệm danh hiệu của mình: "Với tân hoa hậu, bạn đang bắt đầu một chương mới độc đáo. Hãy sống hết mình và hết lòng. Đừng bao giờ đánh mất bản chất của mình vì đó mới thực sự là điều khiến bạn tỏa sáng".
snapinstato-506309668-18509867176018945-4708979102915161472-n.jpg
snapinstato-505944346-18509867167018945-1498361095730172213-n.jpg
Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Celinee Santos được đánh giá là thí sinh sáng giá cho vương miện nhưng phải dừng chân ở top 30 khiến nhiều người tiếc nuối. Khán giả quê nhà kỳ vọng Jennifer Ventura mang về thành tích cao cho Cộng hòa Dominica ở cuộc thi năm nay. Cô được đánh giá là ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ.
snapinstato-530269655-18519913675018945-5888594551783656360-n.jpg
snapinstato-530434265-18519913657018945-4463357595737134272-n.jpg
Tuy không có chiều cao nổi bật, vẻ đẹp đầy đặn, quyến rũ của Jennifer Ventura được nhận xét phù hợp tiêu chí cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
snapinstato-527953963-18519869617018945-9166769728999097107-n.jpg
snapinstato-529860151-18518285275014506-8902394102472024916-n.jpg
Cộng hòa Dominica là sash mạnh ở các cuộc thi sắc đẹp quốc tế nói chung và Hoa hậu Hoàn vũ nói riêng. Nhiều năm gần đây, Cộng hòa Dominica giành thành tích cao ở Hoa hậu Hoàn vũ. Năm 2022, người đẹp Andreína Martínez giành ngôi Á hậu 2.
snapinstato-530624348-18520311505018945-3168960727240981893-n.jpg
Cộng hòa Dominica từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2003 với thành tích của người đẹp Amelia Vega. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025﻿ dự kiến diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay với sự tham gia của 150 thí sinh. Đây được xem là kỳ thi có đông thí sinh nhất lịch sử.
