HoREA kiến nghị điều chỉnh về bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất

TPO - HoREA vừa có đề xuất đáng chú ý liên quan trực tiếp đến bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất – những công cụ có ảnh hưởng lớn đến chi phí, nghĩa vụ tài chính và sự minh bạch của thị trường bất động sản.

Đề xuất loại trừ trường hợp không áp dụng bảng giá đất

Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) tiếp tục góp ý cho “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024”.

Theo HoREA, dự thảo hiện quy định bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính thuế, phí, lệ phí, cũng như làm căn cứ khi Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên, Hiệp hội đề nghị bổ sung ngoại lệ đối với các khu đất “có tiềm năng phát triển tại khu vực chưa có đường giao thông có tên trong bảng giá đất” – chẳng hạn như các dự án lấn biển, khu đô thị mới hay dự án nhà ở thương mại tại những vùng còn hoang sơ, chưa được kết nối hạ tầng.

Lý do được HoREA nêu rõ: việc áp dụng bảng giá đất thông thường cho các khu vực này không phản ánh đúng giá trị thực tế và tiềm năng sinh lợi của dự án. Khi một doanh nghiệp đầu tư vào vùng đất chưa có hạ tầng, giá trị đất chưa hình thành trên thị trường, do đó cần được định giá cụ thể theo phương pháp thặng dư, như quy định tại Điều 160 Luật Đất đai 2024.

Đáng chú ý, HoREA cũng bày tỏ đồng tình với khoản 4 Điều 7 của dự thảo Nghị quyết, trong đó cho phép tạm thời xác định giá đất cụ thể khi chưa đủ căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc tiền bồi thường.

Quy định này được xem là “van an toàn”, giúp tháo gỡ ách tắc trong giai đoạn chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Linh hoạt trong ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

Bên cạnh đó, HoREA cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều 8 của dự thảo Nghị quyết về hệ số điều chỉnh giá đất – công cụ được dùng để cập nhật biến động thị trường, làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Theo dự thảo, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm, áp dụng từ ngày 1/1. Tuy nhiên, HoREA đề xuất bổ sung từ “dự án” vào quy định này để bảo đảm phạm vi bao quát, cho phép địa phương linh hoạt điều chỉnh hệ số cho từng khu vực, vị trí hoặc dự án cụ thể khi cần thiết.

Bởi lẽ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 dự thảo Nghị quyết thì “bảng giá đất được áp dụng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất” đối với các dự án có sử dụng đất, bao gồm các dự án bất động sản, khu đô thị, nhà ở thương mại.

Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh không phải ban hành hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng từ ngày 1/1 hằng năm cho năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện bảng giá đất mới theo Luật Đất đai 2024. Lý do là để tránh gây lúng túng cho các địa phương, khi cùng lúc phải công bố bảng giá đất mới và ban hành hệ số điều chỉnh.

Theo Hiệp hội, quy định này sẽ giúp các tỉnh, thành có thêm thời gian chuẩn bị và rà soát dữ liệu giá đất, đảm bảo việc áp dụng chính xác, nhất quán.