Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn 700 tỷ đồng làm 1 nút giao thông ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt dự án giao thông với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng, nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong. Đây là nút giao trọng điểm cửa ngõ nối cảng biển, sân bay Cát Bi với quốc lộ 5 (QL5).

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong, tại phường Hải An.

Tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng nguồn ngân sách thành phố. Mục tiêu dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực phường Hải An, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện khi di chuyển qua nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong - Ngô Gia Tự. Giảm tải lưu lượng xe tải trên QL5, đoạn qua nội thành và các tuyến đường khác và tạo điểm nhấn kiến trúc trong không gian đô thị.

tp-du-an.jpg
Hiện trạng nút giao thông Bùi Viện - Lê Hồng Phong, TP. Hải Phòng.

Quy mô dự án xây dựng hoàn chỉnh nút giao thông tầng 1 theo dạng đảo xuyến, bán kính 30m.

Tuyến đường Bùi Viện xây dựng hầm chui dài 485m. Trong đó, hầm kín dài 125m, rộng 27,7m, được thiết kế 6 làn xe. Hầm hở hai bên dài 360m, vận tốc thiết kế 70km/h.

Đường Lê Hồng Phong và Ngô Gia Tự giữ nguyên hiện trạng, thiết kế vuốt nối êm thuận với nút giao đảo xuyến.

UBND TP. Hải Phòng giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Hải Phòng làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện 2024-2027.

Đường Bùi Viện thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hải Phòng được TP. Hải Phòng đưa vào khai thác từ năm 2020. Tuyến đường mới mở có vai trò là một phần của đường vành đai giao thông 2, hình thành một trục giao thông mới từ khu vực cảng biển ra các tuyến cao tốc, quốc lộ nhằm giảm áp lực cho giao thông nội đô.

phoi-canh-nut-giao-giua-duong-bui-vien-le-hong-phong.jpg
Phối cảnh dự án.

Tuyến đường Bùi Viện, đoạn chạy qua địa phận quận Hải An (trước đây), nay là phường Hải An có giao cắt với các tuyến đường Lê Hồng Phong, Ngô Gia Tự, khu vực ra, vào Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #dự án giao thông #hạ tầng giao thông #dự án trọng điểm #ùn tắc giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục