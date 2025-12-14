Hơn 40.000 tỷ đồng phát triển nhà ở tại Huế

TPO - Thành phố Huế phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 98%; đồng thời từng bước nâng cấp, cải tạo nhà ở bán kiên cố, không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên địa bàn; diện tích nhà ở bình quân dự kiến đạt khoảng 33m2 sàn/người.

Ngày 13/12, thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030, với tổng nhu cầu nguồn vốn dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng, nhằm nâng cao chất lượng nhà ở kiên cố cho khu vực đô thị và nông thôn, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Chương trình đặt mục tiêu bảo đảm nhà ở đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn; đồng thời có giải pháp cải tạo, xây dựng lại đối với nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân đã xuống cấp, không bảo đảm chất lượng.

Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030 tại Huế, với tổng nhu cầu nguồn vốn dự kiến hơn 40.000 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư﻿ của người dân.

Theo đó, TP. Huế tập trung phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của các hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp và các đối tượng thụ hưởng chính sách; phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch, có sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, hạn chế đầu cơ và lãng phí tài nguyên đất.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2030, TP. Huế phấn đấu hoàn thành khoảng 18,5 triệu m2 sàn nhà ở, trong đó có 9,6 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; khoảng 1,97 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; 218 nghìn m2 sàn nhà lưu trú công nhân tại các khu công nghiệp; 6.400 m2 sàn nhà ở công vụ; 495 nghìn m2 sàn nhà ở phục vụ tái định cư. Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng được khuyến khích phát triển khoảng 6,24 triệu m2 sàn, gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng kiên cố.

Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn TP. Huế dự kiến đạt khoảng 33 m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị khoảng 34,1 m2 sàn/người, khu vực nông thôn khoảng 32 m2 sàn/người. Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở tối thiểu toàn thành phố đạt 8 m2/người.

Về chất lượng, TP. Huế phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 98%; đồng thời từng bước nâng cấp, cải tạo nhà ở bán kiên cố, không để phát sinh nhà ở đơn sơ trên địa bàn.