Giá trung tâm đạt đỉnh, giới đầu tư đổ về khu Đông săn cơ hội sở hữu bất động sản 'chân sóng'

Sau nhiều năm tăng trưởng liên tục, bất động sản khu trung tâm TP.HCM đang tiến sát vùng giá cao nhất lịch sử. Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, nguồn cung mới hạn chế, dòng tiền đầu tư bắt đầu tìm đến những khu vực hội tụ dư địa tăng giá lớn hơn, và khu Đông với bất động sản “chân sóng” Vinhomes Grand Park đang trở thành điểm đến nổi bật.

Khu Đông - Cực tăng trưởng mới trong cấu trúc đô thị đa cực

Trong hơn một thập kỷ qua, bất động sản khu vực trung tâm TP.HCM liên tục thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, giá căn hộ khu trung tâm đã tăng gần gấp 3 lần trong vòng 10 năm, từ mức bình quân 31 triệu đồng/m² năm 2015 lên khoảng 92 triệu đồng/m² hiện nay.

Riêng thị trường thứ cấp tại quận 1 (cũ) đã vượt ngưỡng 400 triệu đồng/m². Đà tăng này đến từ tình trạng thiếu nguồn cung kéo dài trong khi nhu cầu ở và đầu tư tăng đều qua các năm.

Giá bất động sản trung tâm TP.HCM tăng cao kỷ lục, dòng vốn có xu hướng đổ về khu Đông

Khi mặt bằng giá đã neo ở ngưỡng cao, dư địa tăng trưởng không còn rộng như trước. Thực tế cho thấy, các dự án mới tại khu lõi trung tâm hiện nay chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, siêu sang với mức giá đòi hỏi dòng vốn lớn và thời gian thu hồi kéo dài. Với nhà đầu tư, đây là giai đoạn mà bất động sản trung tâm phát huy vai trò bảo toàn tài sản nhiều hơn là tạo ra mức sinh lời dài hạn.

Song song với diễn biến này, cấu trúc đô thị TP.HCM đang thay đổi mạnh theo hướng đa cực, đặc biệt là sau cột mốc sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Khái niệm “trung tâm” không còn giới hạn trong phạm vi địa lý truyền thống, mà được xác lập bởi năng lực kết nối, mật độ giao thương kinh tế và sự hình thành các khu chức năng mới.

Sự dịch chuyển tất yếu này tạo ra những “vùng tăng trưởng kế tiếp”, nơi hạ tầng đã hình thành rõ ràng nhưng giá bất động sản chưa chạm ngưỡng cao. Trong xu thế đó, khu Đông nổi lên như một cực phát triển mới giàu tiềm năng, được dẫn dắt bởi hệ thống giao thông chiến lược đang tăng tốc hoàn thiện và đi vào vận hành thực tế.

Cụ thể, khu Đông TP.HCM hiện hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành tâm điểm hút vốn: hạ tầng kết nối liên vùng rõ nét, quỹ đất phát triển đô thị quy mô lớn và sự hiện diện của các đại đô thị được đầu tư bài bản. Khi các trục giao thông huyết mạch như Metro số 1, Vành đai 3, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Cảng hàng không quốc tế Long Thành phát huy hiệu quả, bất động sản khu vực bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Lợi thế của đại đô thị đang ở “chân sóng hạ tầng”

Điểm khác biệt lớn nhất của khu Đông so với nhiều khu vực phát triển trước đây nằm ở mức độ hoàn thiện của các đại đô thị hiện hữu. Tiêu biểu là Vinhomes Grand Park - đại đô thị all-in-one quy mô 271ha, sau hơn 5 năm hình thành, phát triển đã bước sang giai đoạn vận hành ổn định với cộng đồng cư dân hơn 70.000 người.

Đại đô thị Vinhomes Grand Park đã đi vào vận hành ổn định với hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” hiếm có

Quy hoạch dành cho mảng xanh, mặt nước lớn cùng hệ sinh thái tiện ích được triển khai đồng bộ, với đại công viên 36ha, công viên Grand Park, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, trường học Vinschool, phòng khám quốc tế Vinmec, chuỗi sân thể thao và không gian sinh hoạt cộng đồng, hệ thống di chuyển xanh VinBus… tạo ra nền tảng bền vững của một đô thị chuẩn mực, giàu sức sống.

Nhờ đó, Vinhomes Grand Park trở thành “thỏi nam châm” hút dòng dịch chuyển cư dân từ nội đô. Môi trường sống xanh, tiện ích đủ đầy và cộng đồng cư dân văn minh đáp ứng đúng nhu cầu của tầng lớp trung lưu, chuyên gia và gia đình trẻ đang tìm kiếm chất lượng sống cao hơn.

Đáng chú ý, với tiêu chuẩn vận hành tiệm cận các đô thị quốc tế, dự án ngày càng thu hút chuyên gia nước ngoài làm việc tại TP.HCM và khu vực lân cận. Làn sóng cư trú bền vững này tạo ra nhu cầu ở thực lớn, nuôi dưỡng phân khúc căn hộ cao cấp cho thuê, từ đó gia tăng tính thanh khoản và củng cố nền tảng tăng giá dài hạn cho bất động sản tại Vinhomes Grand Park.

Ở góc độ đầu tư, những đại đô thị đã vận hành ổn định, pháp lý minh bạch và quy mô cư dân lớn như Vinhomes Grand Park không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng mà còn có khả năng tạo dòng tiền bền vững. Tỷ lệ lấp đầy cao và nhu cầu thuê ổn định giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, đồng thời tối ưu hiệu quả khai thác.

Các sản phẩm căn hộ cuối cùng tại Vinhomes Grand Park được các nhà đầu tư săn đón

Với mức giá bán hiện dao động khoảng 50-70 triệu đồng/m², Vinhomes Grand Park đang ở giai đoạn được xem là “chân sóng hạ tầng” - thời điểm chuyển tiếp trước khi mặt bằng giá mới được hình thành.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, khi mạng lưới hạ tầng giao thông khu Đông về đích, mặt bằng giá tại đại đô thị sẽ được thiết lập ở mức cao hơn. Trong bối cảnh đó, các sản phẩm còn lại tại Vinhomes Grand Park đang ở mức giá trước hạ tầng là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.