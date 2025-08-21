Phát triển nhà ở không chỉ là xây những 'hộp bê tông' trong lòng đô thị

Nhà ở giá hợp lý, nhiều tiện ích, thuận tiện và định hình phong cách sống là mơ ước của người trẻ ở đô thị. Trong một podcast, ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC chia sẻ: “Phát triển nhà ở không chỉ là xây dựng những hộp bê tông”. Động lực phát triển nhà ở của Nam Long ADC xuất phát bởi ba cam kết: nhà ở là quyền cơ bản, phù hợp văn hóa địa phương và xây dựng cộng đồng giàu trải nghiệm.

Mở ra cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người

Thực trạng nhà ở đô thị ngày càng khắc nghiệt dẫn đến sự ra đời của nhiều thuật ngữ mới như “structural gap” (khoảng cách cấu trúc) chỉ sự mất cân đối khi nhà cao cấp dồi dào, còn nhà giá hợp lý gần như biến mất. Đồng thời, “thế hệ SAMPO” cũng hình thành – người trẻ từ bỏ kết hôn, sinh con và mua nhà do áp lực tài chính vượt thu nhập. Hệ quả của áp lực này được phản ánh qua việc mức sinh của Việt Nam hiện chỉ đạt 1,91 con/phụ nữ, nằm trong top 5 nước thấp nhất Đông Nam Á .

Dự án An Zen Residences mang đến không gian sống hiện đại và đầy tiện ích cho gia đình trẻ

Nhìn nhận đây không chỉ là thách thức tài chính của cá nhân mà là khủng hoảng xã hội tiềm ẩn, ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC, khẳng định doanh nghiệp không chỉ kinh doanh mà còn cần thực hiện trách nhiệm xã hội. Ông tin rằng, nhà ở là quyền cơ bản, ai cũng có quyền được mơ ước sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

Triết lý này được hiện thực hóa qua việc phát triển dòng sản phẩm EHome của Nam Long ADC hướng đến quyền sở hữu nhà ở cho giới trẻ. Sau 18 năm, gần 13.000 nhà ở vừa túi tiền (EHome) và nhà ở xã hội (EHomeS) tại phía Nam đã mang lại chốn an cư bền vững cho hàng chục nghìn gia đình. Với Nam Long ADC, mỗi căn hộ là đóng góp thiết thực cho một đô thị công bằng, bền vững.

Thiết kế giải pháp phù hợp văn hóa địa phương

Theo ông Steven Chu, nhà ở vừa túi tiền không phải là nhà ở giá rẻ, mỗi phân khúc khách hàng có một định nghĩa về “vừa túi tiền” khác nhau và Nam Long ADC luôn thấu hiểu nhu cầu, tính toán kỹ lưỡng để thiết kế các giải pháp riêng biệt.

Khi thay đổi khu vực xây dựng dự án, Nam Long ADC đều nghiên cứu khách hàng, điều chỉnh thiết kế phù hợp văn hóa và thói quen sinh sống của họ. Bởi nhà ở đích thực phải phù hợp với văn hóa và lối sống địa phương. Ví dụ, miền Bắc đề cao sự ổn định và cuộc sống đa thế hệ, ưu tiên sự tin tưởng và giá trị lâu dài; trong khi miền Nam ưa chuộng sự độc lập, cuộc sống đô thị hiện đại và thành công cá nhân.

Thiết kế tối ưu của dự án An Zen Residences dựa trên nghiên cứu thói quen sinh hoạt gia đình ở miền Bắc

Đơn cử như dự án của Nam Long ADC - An Zen Residences tại Hải Phòng. Trước khi triển khai, công ty đã nghiên cứu kỹ lưỡng văn hóa, lối sống để An Zen Residences trở thành dự án độc nhất, phù hợp tinh thần và truyền thống miền Bắc. Dự án có vị trí đắc địa, thuận lợi để khách hàng có thể thuận tiện di chuyển và gần gũi gia đình, người thân. Các căn hộ được thiết kế theo phong cách minimalism thời thượng, diện tích đa dạng, từ 1 đến 3 phòng ngủ, phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, từ người trẻ độc thân, hộ gia đình nhỏ đến đại gia đình…

Xây dựng một cộng đồng đầy năng lượng và gắn kết

Dòng EHome được phát triển dựa trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả và Ecology – Sinh thái. Trong đó, yếu tố “Ecology” không chỉ dừng ở hạ tầng xanh, mà hướng đến hệ sinh thái sống động, lấy con người làm trung tâm.

An Zen Residences nằm giữa khu dân cư hiện hữu với nhiều tiện ích cộng đồng

Theo ông Steven Chu, các chủ đầu tư thường tập trung vào phần cứng (tòa nhà) mà quên mất phần mềm (cộng đồng). Trong khi đó, giới trẻ ngày nay đang mua một phong cách sống, chứ không chỉ là những mét vuông bê tông. Vì vậy, việc xây dựng một “hệ sinh thái”, một cộng đồng nơi cư dân có thể định hình được phong cách sống vô cùng quan trọng.

Tại An Zen Residences, thay vì tiện ích biệt lập, dự án chú trọng đến các hoạt động kết nối “động” với không gian chung như sân pickleball và sân bóng rổ, khu vực BBQ, phòng sinh hoạt cộng đồng hay sân chơi trẻ em. Những không gian này được thiết kế hợp lý để khuyến khích cư dân rèn luyện thể chất, giao lưu và xây dựng tình đoàn kết. Nhờ những yếu tố “động” đó, An Zen Residence và các dự án EHome đều trở thành một thế giới thu nhỏ thân thiện, tràn đầy tình yêu cuộc sống, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hằng ngày trong nội khu an toàn, tiện lợi và chất lượng.