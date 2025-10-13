Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Viện Nhà ở và Phát triển đô thị hướng dẫn cách xây nhà, quy hoạch bản làng để tránh sạt lở, lũ quét

Sỹ Lực
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Viện Nhà ở và Phát triển đô thị (thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia-Bộ Xây dựng) đã tiến hành nghiên cứu và phát hành “Sổ tay Thiết kế nhà ở khu vực đồi núi dốc tại miền núi phía Bắc đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở” do kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức, Giám đốc làm Chủ nhiệm đề tài.

1. Nguyên tắc chọn đất xây nhà

anh-minh-hoa-1.jpg
Tránh xây nhà dưới chân núi (nhất là bạt chân núi làm nhà) và quá gần sông suối

- Tránh nơi dốc đứng: Không nên dựng nhà ở sườn dốc trên 25–30°. Đất đá dễ trượt khi mưa lớn.

- Không ở sát suối: Lũ dâng có thể cuốn trôi nhà. Nên cách mép suối ít nhất 15–50 m.

- Tránh đất yếu, phong hóa: Đất rời, nứt nẻ, có hang ngầm rất dễ sập.

- Ưu tiên nơi có cây che phủ: Cây rừng, cây lâu năm giúp giữ đất, chống xói lở.

- Chọn sườn thoải (<15°) hoặc gò cao: Thoát nước tự nhiên, an toàn hơn.

2. Giải pháp phòng tránh ngoài công trình

- Bản đồ nguy cơ: Xác định vùng đỏ (nguy hiểm – cấm xây), vàng (xây có biện pháp), xanh (an toàn).

- Trồng cây chắn đất: Cây rễ sâu như cỏ Vetiver, tre, keo để giữ đất.

- Đào rãnh thoát nước: Dẫn nước mưa chảy nhanh, không ứ thấm vào sườn dốc.

- Hệ thống cảnh báo: Loa, biển báo, trạm đo mưa để di dời kịp thời.

- Nhà cộng đồng tránh lũ: Có sẵn nhà kiên cố nhiều tầng, tầng 1 trống, tầng trên an toàn.

3. Giải pháp xây dựng nhà an toàn

a. Nền và móng

- San gạt bậc thang, không cắt ngang dốc.

- Tường chắn, rọ đá để giữ đất (chú ý thoát nước qua tường chắn và rọ đá).

- Móng sâu và chắc, bám vào lớp đá gốc.

- Ở nơi dễ ngập → làm móng cọc hoặc trụ cao.

b. Kiểu nhà nên xây

anh-minh-hoa-2.png
Ở vùng thường ngập lụt, lũ quét, nhà sàn là giải pháp tối ưu; trong làng nên có một nhà sàn kiên cố để tránh thiên tai, lánh nạn và sinh hoạt cộng đồng

- Nhà sàn (sàn cao 1,5–2,5 m): Ưu điểm: Tránh ngập, lũ chảy dưới sàn; thông thoáng, chống ẩm mốc; giữ tập quán, tận dụng gầm sàn.

- Nhà khung nhẹ, mái nhẹ: Giảm thiệt hại khi sạt lở.

- Nhà cộng đồng: Bê tông cốt thép nhiều tầng, tầng dưới để thoáng như nhà sàn, tầng trên làm nơi trú ẩn, nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh minh họa 2

c. Bố trí trong bản làng

- Không dựng nhà chắn dòng nước.

- Xếp nhà dọc theo sườn núi, song song đường đồng mức (là đường kết nối các điểm có cùng độ cao)

- Giữ cây xanh quanh bản để giữ đất, chắn gió.

anh-minh-hoa-3.png
Các nhà trong làng cần được bố trí thưa để không ngăn dòng chảy của nước, lũ.
Sỹ Lực
#xây nhà miền núi #quy hoạch bản làng #sạt lở đất #phòng chống lũ quét #an toàn miền núi #sổ tay thiết kế nhà #giải pháp phòng tránh sạt lở #kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức #Viện Nhà ở và Phát triển đô thị #cách xây nhà #quy hoạch bản làng ở miền núi để tránh sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục