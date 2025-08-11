Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hơn 200 thành viên tham gia giải Pickleball OFFB Cup 2025

P.V

Trong hai ngày 9 và 10/8, giải Pickleball OFFB Cup 2025 được tổ chức với hơn 200 thành viên tham gia, tổng trị giá giải thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Trong giải đấu, hơn 200 thành viên tham gia các nội dung thi đấu gồm 6 nội dung: Đôi nam Open, Đôi nam Phong trào, Đôi nam nữ Open và Đôi nam nữ Phong trào, Đôi nam trên 35 tuổi và Đôi nam dưới 35 tuổi.

Giải đấu gồm 3 vòng thi đấu: Vòng bảng, vòng loại trực tiếp và vòng chung kết để lựa chọn ra những đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

pir56164.jpg

Phát biểu tại khai mạc, chị Nguyễn Thị Diễm Hằng - Founder của OFFB, Trưởng BTC giải cho biết: “Trải qua 14 năm, OFFB không phải của riêng tôi mà là của các bạn với slogan “We R Not Alone” (Chúng ta không đơn độc) nơi các thành viên không chỉ chia sẻ đam mê về ô tô, gắn kết nhau qua nhiều hoạt động ý nghĩa, và hơn thế tinh thần ấy sẽ tiếp tục được thể hiện 1 cách sống động trên sân pickleball. Mỗi trận đấu sẽ không chỉ là sự tranh tài, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh và niềm tự hào của 1 cộng đồng”.

pir56544.jpg

Sau hai ngày tranh tài, BTC đã trao các giải nhất, nhì, ba tại các hạng mục. Theo đó, tại nội dung Đôi nam nữ phong trào, giải Nhất là đôi Nguyễn Công Phong / Nguyễn Thị Ánh Nguyệt; giải Nhì đôi Ngọc Cảnh / Lê Huyền và giải Ba là các cặp Nguyễn Gia Bảo/ Trịnh Thị Thu Thảo - Trần Tuấn Nghĩa / Đào Kim Thy.

Ở nội dung Đôi nam dưới 35 tuổi phong trào, Giải nhất thuộc đôi Quang Phong - Tuệ Đức; giải nhì đôi Lâm Văn Khôi - Thái Việt Trung và giải ba là các đôi Nguyễn Bá Thịnh – Trịnh Văn Thảo, Đỗ Ngọc Linh - Nguyễn Nhật Quang.

Ở nội dung Đôi nam trên 35 tuổi phong trào, Giải nhất thuộc đôi Lê Như Hiếu/Đinh Xuân Trường; giải nhì: Ngô Trung Luyện/Nguyễn Kim Cương và giải ba: Phạm Đình Phương/Hoàng Văn Tiến, Trần Minh/Đặng Quang Phú.

Ở nội dung Đôi nam Open, giải nhất: Đinh Quang Linh (Linh muối)/Vũ Hữu Trí (Trí chuột); giải nhì: Lê Minh Quảng/Nguyễn Minh Châu và giải ba: Tiến Tuấn/Tú Lê, Trần Anh Tú/Đắc Tiến.

P.V
