Hơn 13.000 đoàn viên thanh niên Tây Nguyên hưởng ứng ‘Ngày chủ nhật xanh’

TPO - Tiếp tục hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, gần 13.000 đoàn viên thanh niên Tây Nguyên đồng loạt hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” lần I năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Tại Đắk Nông, trong ngày Chủ nhật (20/3), có 8.320 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tham gia các hoạt động ý nghĩa như: Dọn dẹp, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trụ sở cơ quan, trường học, thu gom rác thải nhựa, chăm sóc chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ, khơi thông dòng chảy; gắn biển các công trình thanh niên; trồng mới và chăm sóc cây xanh…

Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức phát quang, làm sạch hơn 30km tuyến đường dân sinh; thu gom hơn 2,5 tấn rác thải sinh hoạt; trồng mới 2.500 cây xanh; tặng 13 thiết bị thu gom rác thải, sửa chữa nhà cho người dân; xây dựng 1 Nhà Khăn quàng đỏ trị giá 120 triệu tại xã Nâm Nung, huyện K’rông Nô; lợp mái tôn cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long; xây dựng công trình thanh niên lắp đặt 84 gương soi tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh trị giá 168 triệu đồng…Tổng trị giá các công trình, phần việc là 850 triệu đồng.

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đắk Nông hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn phát động, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi của tổ chức Đoàn tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng ý thức văn minh đô thị. Đồng thời cũng là hoạt động tiêu biểu hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2022, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022) của tuổi trẻ Đắk Nông.

Tại Đắk Lắk, các cấp bộ Đoàn tỉnh cũng đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện 29 công trình, phần việc thanh niên trị giá hơn 280 triệu đồng; tổ chức 117 hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới thu hút 3.472 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; sửa chữa 7km đường nông thôn, phát quang 53km bụi rậm; thực hiện 3km công trình thắp sáng đường quê; bê tông hóa 5km đường giao thông nông thôn.

Các cấp bộ Đoàn còn tổ chức 23 hoạt động tuyên truyền chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch thu hút 1.540 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức trồng và chăm sóc 3.930 cây xanh; xây dựng mới 11 tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tổ chức 214 hoạt động tuyên truyền, triển khai phòng, chống dịch COVID-19; triển khai 4 chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống ma túy, HIV/AIDS thu hút 185 đoàn viên, thanh niên tham gia…

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Chủ nhật Xanh của tuổi trẻ An Giang

Ngày 20/3, Tỉnh đoàn An Giang ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật Xanh và Phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn.

Trong thời gian qua, Tỉnh đoàn An Giang đã phát động các phong trào hoạt động, chú trọng triển khai hiệu quả rộng khắp như: “Tết trồng cây”, “Vì một Việt Nam xanh”,.. góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nước, cải thiện sức khỏe con người tạo ra cơ hội kinh tế, cân bằng hệ sinh thái, làm cho đất xanh tươi, đặc biệt là tạo bóng mát phủ xanh trường học, thôn xóm, đô thị, rừng, đồi trọc.

Hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” Vì một Việt Nam trong lành, phát triển bền vững, tuổi trẻ tỉnh An Giang đã tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống và bầu khí quyển. Qua đó, nhiều phong trào, mô hình và hình thức hoạt động đã tạo được dấu ấn, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Anh Nguyễn Nhựt Minh, Chi đoàn trường THCS Lê Trì, huyện Tri Tôn đại diện tuổi trẻ tỉnh nhà cho biết, tăng cường công tác tuyên truyền đến người thân, gia đình và cộng đồng về những thông điệp về bảo vệ môi trường để tự mỗi người hình thành ý thức và thói quen trong việc bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, mỗi đoàn viên thanh niên trồng ít nhất 1 cây xanh theo định hướng hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp. Tăng cường kêu gọi, tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa. Ngoài ra, kêu gọi người thân và cộng đồng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các loại năng lượng, đặc biệt là điện năng.

Chị Nguyễn Thị Chúc Linh, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn An Giang cho biết, hiện nay, Trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng; tài nguyên nước bị khai thác bừa bãi, tài nguyên rừng bị tàn phá, môi trường bị ô nhiễm nặng nề do chất thải của con người; cùng với hiệu ứng nhà kính do khí thải độc hại đang làm cho Trái đất nóng dần lên, dẫn đến những diễn biến bất thường của thời tiết. Tất cả những điều đó đã và đang tác động rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe con người.

Để ngăn chặn, khắc phục có hiệu quả các hành vi ô nhiễm môi trường, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn An Giang kêu gọi ĐVTN các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cộng đồng, truyền tải những thông điệp về bảo vệ môi trường để mỗi người ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống. Đồng thời, chung tay hành động thiết thực như trồng cây xanh, thu gom rác thải, xử lý có hiệu quả để không gây ra những hệ lụy khác. Ngoài ra, tuyên truyền đến các hộ gia đình sử dụng hợp lý, tiết kiệm điện năng như tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng.

Sau lễ, diễn ra nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: khánh thành tuyến đường thắp sáng Phum sóc, vệ sinh khu di tích Nhà mồ Ba Chúc, trồng cây tạo cảnh quan, diễu hành tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 và tổ chức hớt tóc miễn phí cho thiếu nhi.