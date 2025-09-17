Hơn 1.200 học sinh THPT Cao Bá Quát ‘cháy hết mình’ trong vòng Sơ loại Unlock The IELTS 2025

SVO - Hơn 1.200 học sinh THPT Cao Bá Quát đã biến sân trường thành ‘đại tiệc tiếng Anh’ khi cùng nhau bước vào vòng Sơ loại Unlock The IELTS 2025. Không chỉ là một cuộc thi hùng biện, đây còn là nơi để teen thử thách bản thân, bung hết sự tự tin và tỏa sáng đúng chất Gen Z.

Chiều 17/9, sân trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội) đúng nghĩa biến thành “sân khấu” của tuổi học trò khi hơn 1.200 học sinh cùng nhau bước vào vòng Sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025.

Hơn 1.200 học sinh THPT Cao Bá Quát ‘cháy hết mình’ trong vòng Sơ loại Unlock The IELTS 2025. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đây là sân chơi học thuật do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức, dành riêng cho các bạn học sinh THPT đam mê tiếng Anh tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.

Không khí bùng nổ từ sân trường

Ngay từ khi chương trình bắt đầu, trên sân trường đã tràn ngập tiếng cười, tiếng cổ vũ. Các thí sinh bước vào vòng Sơ loại với phong thái tự tin, cùng thời gian làm bài thi 15 phút.

Đại diện Ban tổ chức tặng hoa tri ân nhà trường.

Một nữ sinh lớp 11 chia sẻ sau phần thi: “Em run lắm, nhưng khi bắt đầu cuộc thi thì cảm giác như mình đang được thể hiện chính bản thân. Dù kết quả ra sao thì đây chắc chắn là trải nghiệm em thật đáng nhớ, vì chỉ có 3 bạn được lọt vào vòng sau và đại diện cho hơn 1.200 thí sinh trong trường”.

Hơn 1.200 thí sinh tham dự cuộc thi đến từ trường THPT Cao Bá Quát (Hà Nội).

Những tràng pháo tay, tiếng reo hò cổ vũ từ phía các bạn học sinh khiến cho vòng Sơ loại giống như một bữa tiệc, nơi mỗi học sinh được “cháy” hết mình cùng tiếng Anh.

Lời nhắn nhủ đầy cảm hứng

Trước giờ thi, thầy Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát không quên gửi lời nhắn nhủ: “Các em hãy coi cuộc thi này như một cơ hội trải nghiệm, để tự tin hơn và dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình”.

Thầy Hoàng Đức Thuận - Hiệu trưởng trường THPT Cao Bá Quát.

Đại diện IELTS LangGo thì bật mí: “Chúng tôi mong muốn các bạn học sinh coi tiếng Anh như chiếc chìa khóa mở ra tương lai. Unlock The IELTS không chỉ là thi cử, mà còn là hành trình truyền cảm hứng học tập và khám phá bản thân”.

Chị Nguyễn Diệu Hoa - Nhà đồng sáng lập và Giám đốc Phát triển sản phẩm của LangGo.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong).

Trong khi đó, đại diện Báo Tiền Phong cho rằng: “Cuộc thi sẽ góp phần thổi bùng phong trào học tiếng Anh trong học sinh, tạo nên một diễn đàn thú vị để các bạn chia sẻ cá tính và góc nhìn của mình”.

Chuỗi sự kiện siêu hot

Trước đó, sáng 16/9, trường THPT Chất lượng cao Lê Lợi (Hà Nội) là điểm mở màn cho vòng Sơ loại. Với sự tham gia đông đảo của học sinh, cuộc thi đang dần tạo nên “trend” mới trong cộng đồng học sinh THPT Hà Nội.

Học sinh trường THPT Cao Bá Quát hào hứng với vòng Sơ loại cuộc thi.

Unlock The IELTS 2025 là cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường, dành cho học sinh THPT tại Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận. Với slogan “Speak with confidence – Shine with pride”, sân chơi này khuyến khích học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin thể hiện bản lĩnh và lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng.

Các thí sinh tham dự vòng Sơ loại cuộc thi.

Hành trình Unlock The IELTS 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ tại nhiều điểm trường khác, mang đến cho các bạn trẻ những trải nghiệm khó quên và cơ hội khẳng định bản thân bằng ngôn ngữ quốc tế.