Hơn 100 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước trong 5 tháng đầu năm

TPO - Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết trong Lễ phát động phong trào học bơi an toàn, phòng chống đuối nước và Khai mạc Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022, vừa được tổ chức tại Đà Nẵng sáng 10/6.

Bộ GD&ĐT cho hay đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân phòng chống tai nạn đuối nước. Đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên, học sinh, giáo viên có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác an toàn phòng chống đuối nước.

“Tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em. Ở nước ta, mặc ­­­dù có xu hướng giảm nhưng trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỷ suất cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển. Trong 5 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra 38 vụ đuối nước làm tử vong 113 trẻ em, học sinh”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nói.

Thứ trưởng nhận định, nguyên nhân các vụ đuối nước phần lớn do các em thiếu sự giám sát, quản lý của gia đình; các em tự ý rủ nhau đi chơi, tắm gần khu vực sông nước nguy hiểm… Song nguyên nhân quan trọng nhất là các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nhận biết sự nguy hiểm, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng bơi an toàn.

Bà cũng nêu thực tế việc tổ chức phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho học sinh hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí duy trì hoạt động… Vì vậy, tỷ lệ học sinh biết bơi mới chỉ chiếm khoảng 30% học sinh phổ thông trên toàn quốc. Thứ trưởng đề nghị các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác phòng, chống đuối nước và phong trào dạy bơi, thu hút sự quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội về đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho các em.

Giải bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 8-13/6, với sự tham gia của 700 vận động viên học sinh, 300 gia đình phụ huynh đến từ 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên thi đấu các cự ly cá nhân và tiếp sức theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng thành tích.