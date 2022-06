Khen thưởng 2 thanh niên dũng cảm cứu 6 học sinh đuối nước tại TT-Huế

TPO - Sáng 4/6, Tỉnh Đoàn TT-Huế thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn đã trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 2 thanh niên tại xã Phú Hải (huyện Phú Vang, TT-Huế) đã có hành động dũng cảm cứu các em nhỏ bị đuối nước trên biển.

Theo đó, các anh Trần Vĩnh Thu và Trần Văn Bin (cùng là đoàn viên Chi Đoàn thôn Cự Lại Đông, xã Phú Hải, huyện Phú Vang) đã được Ban Thường vụ T.Ư Đoàn quyết định tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cùng với phần thưởng 1 triệu đồng/cá nhân vì đã có hành động dũng cảm cứu sống các em nhỏ bị đuối nước trên biển.

Trước đó, vào chiều 20/5, nhóm 11 học sinh tiểu học đi ra bãi biển ở xã Phú Hải để dạo chơi và tắm biển.

Thời điểm này, 7 cháu học sinh xuống tắm biển. Do không may gặp sóng dữ, cả 7 cháu bé bị dòng nước xoáy cuốn trôi ra xa. Phát hiện sự việc, các anh Trần Văn Bin (SN 1996) và Trần Vĩnh Thu (SN 1991) phối hợp cùng với 2 người dân địa phương là Trần Văn Dần (SN 1985), Trần Cư (SN 1982) cùng lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu 6 học sinh vào bờ an toàn.

Riêng cháu Trần Văn V. (SN 2013, trú xã Phú Hải) bị sóng nhấn chìm mất tích. Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu hộ của xã mới tìm vớt được thi thể nạn nhân nhỏ tuổi này.

Nhằm ghi nhận hành động dũng cảm trong công tác cứu người bị nạn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn TT-Huế cũng đã có tờ trình đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư Đoàn xét tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 cá nhân là anh Trần Vĩnh Thu và Trần Văn Bin.

Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế, hôm xảy ra vụ tai nạn đuối nước tại biển Phú Hải, có 4 người tại địa phương cùng xuống ứng cứu các cháu học sinh giữa biển, nhưng cơ quan này đề xuất tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho 2 cá nhân vì họ hiện còn trong độ tuổi thanh niên, 2 người khác đã ở ngoài độ tuổi đoàn viên.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu người của 2 cá nhân nêu trên, vào ngày 1/6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương cũng đã ký quyết định về việc tặng bằng khen cho 2 thanh niên dũng cảm cứu 6 học sinh bị đuối nước tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang, TT-Huế.