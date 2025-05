Hội thảo: 'Nâng cao hơn nữa quyền lợi bệnh nhân trong chẩn đoán, điều trị'

5 phút trước

Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam đạt 94,2% dân số

Ths Hoàng Trung Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế cho biết, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam đạt 94,2% dân số – một con số đáng ghi nhận cho thấy nỗ lực bền bỉ của hệ thống chính sách và các địa phương trong việc mở rộng mạng lưới an sinh.

Về mức đóng: người lao động, hưu trí, người hưởng trợ cấp… đều đóng 4,5% tiền lương hoặc lương hưu, hoặc mức lương cơ sở. Các nhóm yếu thế như hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi… được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng. Đáng chú ý, đến cuối năm 2023, quỹ BHYT vẫn cân đối và có kết dư, là nền tảng quan trọng để mở rộng quyền lợi trong các năm tới.

Hiện nay, chính sách BHYT phân chia thành 5 nhóm đối tượng chính theo trách nhiệm đóng phí: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (cán bộ, công chức, người làm công ăn lương…); Nhóm do tổ chức BHXH đóng (người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH dài hạn); Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người có công, người DTTS…); Nhóm do ngân sách hỗ trợ một phần (hộ cận nghèo, học sinh – sinh viên, người lao động tự do…); Nhóm tham gia theo hộ gia đình (người không thuộc 4 nhóm trên, đóng tự nguyện theo hộ).

Mô hình này tạo điều kiện phổ cập BHYT toàn dân, đồng thời bảo đảm chia sẻ rủi ro và trách nhiệm tài chính giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Về phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT: Người tham gia BHYT được hưởng các quyền lợi về khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú tại các cơ sở y tế công lập và một số cơ sở tư nhân có ký hợp đồng với BHYT. Quỹ BHYT chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí tùy theo.

Mức hưởng (từ 80% đến 100% tùy nhóm đối tượng): Tuyến điều trị (đúng tuyến hay trái tuyến); dịch vụ kỹ thuật sử dụng (mức chi phí, danh mục được ban hành); Phạm vi quyền lợi không ngừng được mở rộng theo hướng bao phủ các loại thuốc, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và hình thức điều trị hiện đại, đồng thời ưu tiên người nghèo, người dân tộc, và các đối tượng dễ tổn thương khác.

Quyền lợi cụ thể của người có thẻ BHYT: Thuốc tân dược và thuốc Y học cổ truyền. Danh mục thuốc tân dược: hơn 1.030 hoạt chất/thuốc và 59 loại thuốc phóng xạ, theo Thông tư 30/2018 và TT 20/2022. BHYT thanh toán từ 30% đến 100%, tùy điều kiện chuyên khoa và bệnh lý.

Danh mục thuốc y học cổ truyền: gần 1.000 công thức thuốc cổ truyền, 349 dược liệu được chi trả.

Trang thiết bị và vật tư y tế hiện 337 nhóm thiết bị y tế từ vật tư tiêu hao thông thường đến thiết bị can thiệp cao cấp như: mạch máu nhân tạo, stent, máy tạo nhịp tim, khớp nhân tạo, dao siêu âm, Ligasure...

Dịch vụ kỹ thuật y tế: Quỹ BHYT thanh toán gần như toàn bộ các kỹ thuật y học hiện đại và truyền thống, gồm PET-CT, DSA, phẫu thuật có robot, xạ phẫu Gamma Knife, xét nghiệm gene ung thư….Đặc biệt, dịch vụ kỹ thuật cao trong chẩn đoán ung thư, can thiệp tim mạch, xương khớp, di truyền phân tử cũng đã được mở rộng chi trả.

Hình thức khám chữa bệnh mới – hỗ trợ điều trị từ xa: Từ năm 2024, Luật mới cho phép thanh toán BHYT cho các dịch vụ: Khám chữa bệnh từ xa; Khám chữa bệnh tại nhà; Y học gia đình; Hỗ trợ chi phí vận chuyển từ tất cả tuyến; Thanh toán điều trị tật khúc xạ cho trẻ em; Điều trị các bệnh hiểm nghèo hiếm gặp như: u ác tụy, u trung thất, bệnh lý võng mạc trẻ sinh non, bệnh Wilson, suy tim bẩm sinh...

Với mức đóng 4,5% thu nhập, BHYT Việt Nam hiện nay vẫn duy trì được trạng thái tài chính cân đối. Tuy nhiên, khi mở rộng quyền lợi, tăng mức hưởng, điều chỉnh giá dịch vụ theo hướng “tính đúng, tính đủ”, chúng ta sẽ phải nhiên cứu sửa đổi Luật BHYT, tái cơ cấu mức đóng linh hoạt theo nhóm đối tượng, bảo đảm khả năng chi trả của người dân và ngân sách Nhà nước.