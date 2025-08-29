Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam hưởng ứng phong trào 'Bình dân học vụ số'

SVO - Ngày 28/8, Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) khai mạc triển lãm kỷ niệm thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc với chủ đề “Khai phóng tương lai xanh” do Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam tổ chức. Tại triển lãm, gian hàng Mega-livestream và khu vực trải nghiệm ứng dụng AI copilot dành cho người khuyết tật cũng được đẩy mạnh nhằm hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”.

Phong trào “Bình dân học vụ số” - AI hỗ trợ người khiếm thị

Lấy cảm hứng từ phong trào "Bình dân học vụ" do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng năm 1945 nhằm xóa mù chữ và nâng cao dân trí, phong trào "Bình dân học vụ số" mang trong mình sứ mệnh mới: Phổ cập kỹ năng số, giúp mọi người dân có thể tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ một cách hiệu quả, đồng thời góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số.

Nhằm hưởng ứng phong trào này, Trung ương Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã phối hợp cùng Microsoft Việt Nam tổ chức chương trình Phát động phong trào “Bình dân học vụ số” cho thanh niên khuyết tật Việt Nam, giới thiệu đến cộng đồng thanh niên người khuyết tật các công cụ AI (trí tuệ nhân tạo) hữu ích hỗ trợ cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn. Sau hơn 5 tháng phát động, đã có những dấu hiệu tích cực được ghi nhận.

Bạn Lương Tuấn Cường (2002), Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật quận Thanh Xuân, tình nguyện viên của Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, chia sẻ:

“Mình thường sử dụng ứng dụng Copilot để mô tả không gian mới. Ví dụ, khi đến một khu vực lạ, ứng dụng sẽ giúp mình xác định đâu là đường đi, đâu là chướng ngại vật, lối vào, lối ra, cũng như các biển chỉ dẫn. Nhờ đó, mình có thể di chuyển thuận lợi hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi mình đang bận làm việc khác, chẳng hạn thao tác trên máy tính. Copilot có thể nhanh chóng tìm kiếm và đọc cho mình nghe những thông tin cần thiết, giúp tiết kiệm thời gian so với việc phải tự tìm kiếm thủ công”.

Tuấn Cường hiện tại là Phó chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật quận Thanh Xuân, TNV Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam

Theo anh Phí Đăng Khoa, chuyên hỗ trợ tư vấn lập trình tại Trung tâm Nghị lực sống, đây là những tính năng ưu việt dành cho người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị. Tuy nhiên, tính năng mô tả hình ảnh hiện chưa hỗ trợ trên hệ điều hành Android.

Gian hàng Mega-live dành cho người khuyết tật “Không rào cản, chạm vươn lên”

Nếu những buổi livestream doanh thu hàng tỷ đồng của các “chiến thần” bán hàng trực tuyến đã quá quen thuộc, thì một phiên “mega-live” do người khuyết tật thực hiện lại để lại ấn tượng khác biệt. Nhân vật chính là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1998) – chàng trai từng tham gia khóa đào tạo nghề livestream, nay tự tin bán hàng gia dụng và đặc sản địa phương.

Một số mặt hàng tại phiên Mega-live đặc biệt.

Anh Linh chia sẻ:

“Lúc mới vào nghề, rất ít nhãn hàng biết đến mình. Nhưng nhờ kiên trì, quyết tâm và ham học hỏi, mình đã đạt được những thành quả nhất định. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, mình còn nhận được sự ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Chúng mình cũng có quyền được sống và cống hiến như mọi người. Dù kém may mắn hơn, chúng mình luôn cố gắng hòa nhập, cùng chung tay phát triển đất nước trong kỷ nguyên số”.

Linh bày tỏ mong muốn xã hội ngày càng trân trọng và tạo điều kiện để những người khuyết tật có nghị lực vươn lên được sống đúng với giá trị của mình.

Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ mang tri thức công nghệ đến gần hơn với cộng đồng khuyết tật, mà còn truyền đi thông điệp về sự bình đẳng, tôn trọng và cơ hội cho tất cả mọi người trong thời đại số.

Ảnh: Hiền Anh