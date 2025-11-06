Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: 10 ngày giao thương, kết nối và sẻ chia tại 'thủ phủ lễ hội' VEC

Với hơn 1 triệu lượt khách, 5.000 tỷ đồng giao dịch và gần 400 tỷ đồng quyên góp cho đồng bào vùng lũ, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ 25/10 - 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) không chỉ là sự kiện thương mại lớn nhất năm, mà còn là biểu tượng của tinh thần hội nhập và nhân ái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Bộ, ngành tới dự Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần nhất - 2025

Thủ phủ giao thương - lễ hội mới của Việt Nam

Giữa tiết thu Hà Nội, trên diện tích hơn 90 ha, hơn 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước phủ kín 5 phân khu, tạo nên bức tranh sống động về sức sáng tạo, năng lực sản xuất và tiêu dùng của Việt Nam thời hội nhập.

Tâm điểm là phân khu “Thu Đất Việt”, nơi 34 địa phương cùng mang đến đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và các mặt hàng thủ công tinh xảo.

Tại phân khu “Tinh hoa Thu Hà Nội”, không gian phố cổ Hà Nội được tái hiện lãng mạn với "Con đường mùa thu" rợp lá vàng và các gian hàng làng nghề truyền thống như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, khảm trai Chuôn Ngọ...

Đặc biệt, phân khu "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" trở thành một "sân khấu di sản” sống động với các màn trình diễn Chèo, Tuồng, Quan họ Bắc Ninh,...

​Quy mô khổng lồ nhưng được sắp xếp đầy dụng ý đã mang đến cho du khách một hành trình khám phá trọn vẹn. Thông qua đó, ​Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 tại VEC đã chứng minh vai trò là một hệ sinh thái văn hóa - thương mại đúng nghĩa, nơi mỗi địa phương đều có thể tự hào giới thiệu “hồn” (di sản) và “cốt” (sản vật) của mình trên sân khấu tầm quốc gia.

“Lần đầu tiên hội chợ được tổ chức trong một trung tâm hoành tráng như thế này. Người dân đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để tham quan, vui chơi, giải trí. Đây thực sự là điểm đến mang lại nhiều tiện ích cho mọi người”, ông Đặng Văn Hiền, đại diện Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), chia sẻ.

Du khách chen chân tham gia một trò chơi tương tác tại gian hàng trong nhà ở Hội chợ Mùa Thu.

Không dừng lại ở trưng bày, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư hiệu quả. Hơn 200 nhà nhập khẩu quốc tế từ 30 quốc gia đã tham dự hàng trăm phiên B2B trong khuôn khổ sự kiện. Trong đó, nhiều hợp đồng lớn được ký kết ngay tại chỗ, như Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco) ký hợp đồng xuất khẩu gần 2 triệu USD, hay các doanh nghiệp Việt kết nối thành công với các nền tảng thương mại điện tử toàn cầu như Amazon Global Selling và Alibaba.com.

“Hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải bổ sung thêm hàng hóa. Chỉ riêng ngày chủ nhật 2/11, tổng doanh thu đã gần 100 triệu đồng; những ngày bình thường cũng đạt 45 - 50 triệu đồng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cổ phần Maca Hoàng Liên (Lạng Sơn), chia sẻ.

Bên cạnh vai trò là “sàn giao dịch quy mô quốc gia” dành cho các doanh nghiệp Việt, VEC đã chứng minh năng lực tổ chức sự kiện MICE tầm cỡ quốc tế. Với tổng diện tích 90 ha, gồm 130.000m² không gian trưng bày trong nhà, cùng hệ thống trung tâm hội nghị, sân khấu ngoài trời đồ sộ và bãi đỗ xe 18 ha, VEC đang định hình vị thế “thủ phủ giao thương - lễ hội” mới của Việt Nam.

Live Concert “Đan Trường - Dấu ấn thanh xuân 30 năm ca hát” là minh chứng cho thấy năng lực "khủng" của VEC khi có thể kết hợp tất cả các sự kiện kinh tế - văn hóa tại một điểm đến

“Gia đình tôi dành cả ngày ở Hội chợ. Buổi ngày dạo chơi ngắm hàng Việt, chiều ăn ẩm thực vùng miền, tối lại xem ca nhạc. Lâu lắm rồi mới có cảm giác được đi lễ hội đúng nghĩa, trọn vẹn trong một không gian rộng lớn như ở VEC”, chị Minh Hạnh (Định Công, Hà Nội) chia sẻ.

Điểm khởi phát của những hành trình lan tỏa yêu thương

Nếu các con số ấn tượng cho thấy quy mô của “siêu hội chợ”, thì chương trình thiện nguyện “Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương” lại làm nên chiều sâu nhân văn của sự kiện. Ngay trong lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, người dân cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các chương trình văn hóa nghệ thuật tại các gian hàng trong Hội chợ Mùa Thu luôn đông đúc khách tham quan, thưởng thức

Gần 400 tỷ đồng đã được quyên góp ngay tại khu vực hội chợ, trong đó riêng Tập đoàn Vingroup đóng góp 100 tỷ đồng (trích từ ngân sách 500 tỷ đồng dành cho công tác cứu trợ bão lũ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ: “Tinh thần nhân ái này chính là biểu tượng cao đẹp cho truyền thống nghĩa đồng bào của dân tộc ta, là sức mạnh nội sinh để Việt Nam tiến xa hơn trên con đường phát triển”.

Các doanh nghiệp đóng góp hơn 400 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, riêng Vingroup đóng góp 100 tỷ đồng.

Từ những hòm quyên góp đầy ắp tấm lòng, đến những doanh nghiệp cam kết hỗ trợ lâu dài cho vùng thiên tai, Hội chợ Mùa Thu trở thành mùa hội của những trái tim Việt, nơi phát triển kinh tế luôn song hành với trách nhiệm xã hội.

Cú hích cho tiêu dùng và xuất khẩu Việt Nam

Theo Bộ Công Thương, doanh thu trực tiếp tại Hội chợ đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia trong những năm gần đây. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) ký kết đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, là minh chứng cho vai trò của Hội chợ Mùa Thu như bệ phóng thương mại trong nước và quốc tế.

Trẻ em hào hứng tại các gian hàng trải nghiệm.

Trong suốt 10 ngày, 11 hội nghị, hội thảo và diễn đàn chuyên đề được tổ chức liên tục, tập trung vào các lĩnh vực: nông sản xuất khẩu, thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp văn hóa, năng lượng xanh và đầu tư bền vững. Các chuyên gia quốc tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Singapore, Trung Quốc và Liên minh châu Âu tham dự và chia sẻ nhiều sáng kiến góp phần kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng đối với nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của dân tộc Việt Nam”.

Mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tạo hình từ xôi gấc và hoa đậu được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Hội chợ Mùa Thu là sự kiện quan trọng mở đầu cho chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quy mô quốc gia trong kỷ nguyên mới, do Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức.

Với thành công vang dội của sự kiện, Bộ Công Thương đã được giao xây dựng kế hoạch tổ chức chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên tại VEC, mở đầu bằng Hội chợ Mùa Xuân 2026. Sắp tới đây từ ngày

Ngay sau Hội chợ Mùa Thu, Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025 cũng được tổ chức tại VEC từ ngày 12 - 15/11. Đây không chỉ là không gian trưng bày và trải nghiệm, mà còn là diễn đàn giao thoa giữa sản xuất và đổi mới, nơi Việt Nam khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, sáng tạo và kết nối của khu vực, hướng tới tầm nhìn công nghiệp – công nghệ vươn tầm thế giới.​

Chưa dừng lại ở đó, ngày 04/11 vừa qua, VEC đã ký kết hợp tác chiến lược với DMG Events (Anh Quốc), ra mắt Hội nghị – Triển lãm Năng lượng Toàn cầu, sự kiện quốc tế đầu tiên về chuyển dịch năng lượng tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026. Dự kiến sự kiện này sẽ quy tụ 800 doanh nghiệp, 1.500 đại biểu và 180 diễn giả từ hơn 50 quốc gia. VEC đã và đang đang tăng tốc chứng minh vai trò điểm đến của các sự kiện quy mô cấp quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế trung tâm hội nghị – triển lãm hàng đầu khu vực.