Học sinh Việt được vinh danh vì thành tích xuất sắc trong môn bóng bầu dục

Sinh năm 2008 tại TPHCM, Brian Vu qua Mỹ năm 2022 với tư cách học sinh nội trú quốc tế. Brian theo học trường Trung học Annie Wright thuộc thành phố cảng Tacoma (tiểu bang Washington) và bất ngờ nổi bật với năng khiếu về môn bóng bầu dục.

Brian Vu (Áo xanh tất vàng) chụp hình khi tham gia lớp học của Học viện bóng đá Công Vinh

Theo lời Vũ Lê Huy Bảo kể cho tờ Varsity News, khi mới đến Mỹ, mong muốn duy nhất của cậu về thể thao chỉ là thử sức ở đội bóng rổ, bởi đây là môn mà cậu đã từng chơi tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở bộ môn này quá cao khiến Huy Bảo không được chọn vào danh sách. Vì thế, cậu đã chọn môn bóng đá, cậu đã từng chơi để tham gia cùng bạn bè.

Rồi bất ngờ Giám đốc thể thao của trường là Mike Finch đã gửi một email riêng cho Brian Vu, sau khi trực tiếp theo dõi cậu bắt chính trong khung gỗ ở một trận bóng đá của trường. Ấn tượng với sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu của Brian Vu, ông quyết định mời cậu gia nhập đội bóng bầu dục Annie Wright.

Brian Vu (Đứng đầu) cùng nhóm bạn tại đội bóng bầu dục Annie Wright

Ban đầu, Brian chẳng mấy hứng thú. Cậu bé kể: “Cháu từng nghĩ bóng bầu dục chỉ là môn thể thao bạo lực, dễ chấn thương và không vui chút nào”. Nhưng một vài người bạn đã nhiệt tình ủng hộ, đồng thời sự quan tâm của ông Giám đốc thể thao đã khiến Brian Vu thay đổi. Cậu quyết định tham gia một cuộc phiêu lưu thể thao mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

Năm 2023, trong những trận đấu trẻ đầu tiên, Brian Vu gần như chẳng hiểu nổi mình đang làm gì. Giám đốc thể thao của trường Mike Finch vẫn nhớ: “Trận ra mắt, Brian vừa lao vào tranh bóng, vừa ngăn chặn… nhưng lại chẳng phân biệt nổi đâu là đối thủ, đâu là đồng đội. Nhiều tiếng cười chê, la ó từ khán đài".

Đội tuyển bóng bầu dục Annie Wright

Nhưng Brian Vu không bỏ cuộc, được sự giúp đỡ của bạn bè, của HLV, Brian bắt đầu học tập, nghiên cứu và tập luyện liên tục. Những chuyến xe buýt dài trở thành lớp học di động, nơi đồng đội kiên nhẫn giảng giải cho cậu về luật chơi, chiến thuật và vai trò của từng vị trí. Brian Vu chăm chỉ với những buổi tập trên sân tưởng như đến kiệt sức bởi những bài tập đối kháng vận động mạnh. Qua tập luyện, Brian cho rằng cậu đã nhận ra bóng bầu dục không chỉ là sức mạnh mà là một môn thể thao cực kỳ phức tạp, đòi hỏi cả sức khoẻ, trí óc và tinh thần đồng đội rất cao.

Chỉ sau một mùa tập luyện kiên trì cùng những trận đấu đầy căng thẳng, Brian đã đủ bản lĩnh để ra sân trong vai trò cầu thủ chính thức. Rồi từ những trận đấu thành công cùng đồng đội, đến mùa giải cuối cùng ở bậc trung học, Brian không chỉ là một cầu thủ quan trọng không thể thiếu mà còn là người dẫn dắt tinh thần của cả đội, đưa đội bóng lên TOP các đội bóng trung học mạnh của tiểu bang.

Brian cùng một người bạn Mỹ trong đội bóng

Ông Vũ Trọng Quân, bố của Brian Vu cho biết, Brian bắt đầu với bóng bầu dục khá trễ nhưng chính điều đó lại giúp cháu có động lực học hỏi gấp nhiều lần. Cháu phải dành thời gian đọc luật, xem NFL Network's, chơi game mô phỏng và đặc biệt là lắng nghe đồng đội, thầy cô để hiểu cách chơi. Bóng rổ từng rèn cho cháu phản xạ nhanh, còn bóng đá giúp cháu có sức bền và khả năng phán đoán tình huống. Khi kết hợp lại, cháu thấy mình thích nghi tốt và tiến bộ nhanh hơn mong đợi.

Brian chụp cùng em trai tại Hollywood

“Mơ ước lớn nhất của cháu là được tiếp tục chơi bóng bầu dục ở bậc đại học, vừa để thử thách bản thân, vừa để chứng minh rằng một học sinh Việt Nam cũng có thể chinh phục môn thể thao này. Bên cạnh đó, cháu muốn theo đuổi ngành Khoa học máy tính và Tâm lý học, vì cháu tin rằng công nghệ và sự thấu hiểu con người sẽ mở ra nhiều cơ hội cho tương lai"- ông Quân chia sẻ với phóng viên, đồng thời cho biết, nếu một ngày nào đó bóng bầu dục phát triển tại Việt Nam, Brian Vu rất mong có cơ hội được trở về thi đấu trên chính quê hương mình, để lan tỏa vẻ đẹp và sức hấp dẫn đặc biệt của môn thể thao này đến với các bạn trẻ Việt.