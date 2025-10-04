Hoàn thành khảo sát địa hình xây dựng cây cầu gần 2.200 tỷ ở Quảng Ngãi

TPO - Sau thời gian khẩn trương thực hiện khảo sát và khoan địa chất, dự án cầu Trà Khúc 1 với tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện thiết kế, dự toán. Đây là công trình trọng điểm mà tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 4/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, chủ đầu tư dự án cho biết, đến nay công tác khảo sát địa hình và khoan địa chất tại hiện trường đã hoàn tất. Công tác chạy mô hình thủy văn đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành trong tháng 10.

Song song đó, các hạng mục thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình cũng đang được gấp rút triển khai. Trong đó, tập trung vào các hạng mục như: Nền, mặt đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường dẫn hai đầu cầu, hệ thống ATGT, điện chiếu sáng.

Công tác khảo sát địa hình và khoan địa chất tại hiện trường đã hoàn thành.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, bám sát ý kiến của các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ. Hồ sơ sau khi hoàn thành sẽ được tư vấn thẩm tra đảm bảo chất lượng, làm cơ sở để chủ đầu tư tổng hợp, trình Sở Xây dựng Quảng Ngãi thẩm định trong tháng 11/2025.

Dự án cầu Trà Khúc 1 có tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng, được phê duyệt ngày 8/8, dự kiến khởi công cuối năm 2025, hoàn thành trong năm 2027.

Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng tại phường Nghĩa Lộ và Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi), thuộc dự án nhóm B. Dự án có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Công trình cầu cấp đặc biệt, thiết kế bằng thép, bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có chiều dài hơn 577m, trong đó cầu chính (phần cầu treo dây võng) dài khoảng 522m; bề rộng 28m, tải trọng thiết kế HL 93.

Cầu Trà Khúc 1 hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đường đầu cầu thiết kế bảo đảm đường phố chính chủ yếu, vận tốc thiết kế 60km/giờ. Trong đó, phần đường đầu cầu phía bắc bề rộng 28m, vuốt nối vào nút giao đầu tuyến; phần đường đầu cầu phía nam bề rộng từ 28-44m, vuốt nối vào nút giao cuối tuyến.

Đối với nút giao đầu tuyến và cuối tuyến, được tổ chức giao thông bằng đảo xuyến và điều khiển bằng vạch sơn, biển báo theo quy định. Nút giao với đường Tôn Đức Thắng là nút giao khác mức, bố trí hầm chui trên đường Tôn Đức Thắng; điều khiển giao thông bằng vạch sơn, biển báo theo quy định.

Hầm chui đường Tôn Đức Thắng có bề rộng hầm 11,5m (bao gồm tường hầm mỗi bên 0,5m); tĩnh không hầm 3,5m; kết cấu hầm bằng bê tông cốt thép.

Phối cảnh cầu Trà Khúc 1 sau khi hoàn thành.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc đầu tư dự án cầu Trà Khúc 1 nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ trên địa bàn tỉnh theo đúng quy hoạch được duyệt, cải thiện năng lực vận tải, kết nối giao thông cửa ngõ phía bắc vào trung tâm đô thị tỉnh lỵ Quảng Ngãi về hai hướng sông Trà Khúc.

Đồng thời, tạo điểm nhấn không gian kiến trúc, xây dựng biểu tượng và tạo nên một đô thị bên sông phát triển, làm thay đổi diện mạo, tầm vóc của đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi trong tương lai.

Được biết, thiết kế công trình được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn thông qua thi tuyển phương án kiến trúc toàn quốc và thu hút nhiều kiến trúc sư tham gia và phương án thiết kế lấy hình tượng bờ xe nước được chọn.