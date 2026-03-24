Huế:

Hoa phượng rực rỡ giữa ngàn thông ở Vọng Cảnh

Ngọc Văn

TPO - Không chờ đến mùa hè, những chùm hoa đỏ rực của “lâm phượng vỹ” đã xuất hiện từ đầu xuân tại nhiều khu rừng thông ở TP. Huế, đặc biệt là tại khu đồi danh thắng Vọng Cảnh ven sông Hương, tạo nên một diện mạo khác lạ cho cảnh quan cố đô.

VIDEO: Độc đáo hoa phượng núi nhuộm đỏ rừng thông xứ Huế.
Ghi nhận tại khu đồi danh thắng đồi Vọng Cảnh (phường Thủy Xuân, TP. Huế), những ngày cuối tháng 3, từng chùm hoa﻿ phượng núi đỏ rực đua nở nổi bật giữa ngàn thông xanh.
Hoa mọc thành tán lớn như phượng vỹ đô thị, công viên, trường học… và có khi len lỏi, buông rủ theo các thân cây thông già, tạo thành những mảng màu﻿ rực rỡ như “thắp lửa” giữa rừng thông xanh thẳm.
Từ con đường dạo quanh chân đồi nhìn lên, sắc đỏ của lâm phượng vỹ xen giữa tầng lá thông, lúc ẩn lúc hiện. Ở góc nhìn cao hơn, màu hoa đỏ﻿ rực trải thành từng vệt, làm mềm đi sự đơn sắc của rừng thông xanh.
Không chỉ xuất hiện ở Vọng Cảnh, tại nhiều khu rừng thông thuộc phường Kim Long (khu vực xã Hương Thọ cũ), loài hoa này cũng đang vào mùa nở rộ. Ở một góc rừng thông, hoa phượng núi phủ thành từng cụm lớn, nổi bật giữa núi đồi, tạo nên cảnh quan hiếm gặp.
Theo tìm hiểu, “phượng núi” hay lâm phượng vỹ là dạng dây leo thân gỗ, mọc tự nhiên trong rừng. Cây không phát triển độc lập mà bám vào thân cây khác để vươn lên, vì vậy hoa thường xuất hiện ở nhiều độ cao khác nhau, không theo một trật tự nhất định. Hoa phượng thường nở ở vị trí có nhiều ánh nắng, thoáng gió.
Hoa có màu đỏ thắm﻿, hình dáng gần giống hoa phượng vỹ. Tuy nhiên, khác với phượng vỹ - loài cây thân gỗ to lớn gắn với đường phố, công viên, trường học và nở vào chính hè, lâm phượng vỹ thường nở sớm hơn, ngay từ mùa xuân. Loài hoa này là cây thân dây, dân gian thường gọi là chạc (dây) quạch hay dây quánh.
Đáng chú ý, những năm gần đây, loài hoa﻿ này không chỉ được tìm thấy trong rừng mà đã được mang về trồng tại một số không gian công cộng của nội đô Huế. Tại công viên Phú Xuân (bờ bắc sông Hương, cạnh cầu Phú Xuân), phượng núi bước đầu thích nghi, tạo thêm mảng màu mới cho cảnh quan ven sông. Bên cạnh đó, nhiều gia đình ở Huế cũng trồng loài cây này trước nhà như một lựa chọn tạo điểm nhấn tự nhiên.
Theo giới chuyên môn về cây xanh và sinh thái, lâm phượng vỹ không phải là cây đô thị điển hình mà là loài dây leo thân gỗ đặc trưng của rừng ẩm. Việc cây phát triển mạnh và nở hoa dày trong các khu rừng thông cho thấy điều kiện sinh thái﻿ phù hợp cho loài này. Việc lâm phượng vỹ từ núi rừng được đưa về trồng ở công viên, khu dân cư cũng mở ra hướng khai thác giá trị cảnh quan mới, tạo không gian khác lạ cho loài cây này phát triển.
Giữa nền xanh trầm của rừng thông Vọng Cảnh, sắc đỏ﻿ thắm của hoa phượng núi như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của khu đồi danh thắng. Một mùa hoa phượng núi đến sớm đủ để du khách, người dân tản bộ ở Vọng Cảnh có những phút dừng chân để sống chậm và cảm nhận nhịp biến chuyển khác của thiên nhiên xứ Huế, với sự độc đáo, lặng lẽ và riêng có.
#lâm phượng vỹ #phượng núi #độc đáo #thắp lửa #danh thắng #đồi Vọng Cảnh #rực rỡ #mảng màu #rừng thông #phường Thủy Xuân #TP Huế

