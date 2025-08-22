Hòa Phát bàn giao ngôi trường trị giá 42 tỷ đồng cho Quảng Ngãi

Ngôi trường mới có tổng giá trị 42 tỷ đồng, hiện đại, khang trang, vừa được Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất trao tặng cho học sinh xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) trước thềm năm học mới.

Ngày 21/8, Tập đoàn Hòa Phát, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Bình Đông (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là công trình do Hòa Phát tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay” với tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng.

Trường được khởi công từ tháng 5/2024, sau 14 tháng thi công đã hoàn thành với quy mô 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng cùng nhiều hạng mục phụ trợ như khu để xe, hành lang kết nối, hệ thống cây xanh, trạm bơm PCCC…

Toàn cảnh Trường Tiểu học Bình Đông (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1,2ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 1.300 học sinh và đạt chuẩn quốc gia theo mô hình trường học chất lượng cao. Công trình cũng được đánh giá là một trong những ngôi trường đẹp và hiện đại nhất hiện nay tại Quảng Ngãi, được đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới 2025-2026.

Ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất cho biết, Hòa Phát hiện là doanh nghiệp lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Tập đoàn coi Quảng Ngãi là địa bàn đầu tư chiến lược và dành ngân sách lớn cho hoạt động an sinh xã hội, mang lại những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Trường có quy mô 3 dãy nhà 3 tầng gồm 38 phòng học, 4 phòng bộ môn, 14 phòng chức năng cùng nhiều hạng mục phụ trợ...

“Thông qua ngôi trường mới này, chúng tôi mong muốn mang đến cho thế hệ tương lai một môi trường học tập hiện đại, nơi thầy và trò cùng phát huy năng lực, nuôi dưỡng những ước mơ”, ông Hà chia sẻ.

Ông Lữ Thế Lâm – Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) đánh giá cao sự đồng hành của Hòa Phát không chỉ trong phát triển sản xuất mà còn ở hàng loạt hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ trường học, y tế, phòng chống thiên tai, tặng quà Tết cho người nghèo...

Ông Mai Văn Hà - Giám đốc Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.

“Trường Tiểu học Bình Đông là một minh chứng rõ nét cho sự gắn kết trách nhiệm cộng đồng của Hòa Phát tại địa phương”, ông Lâm nhấn mạnh.

Trong lễ bàn giao, em Nguyễn Thiên Lam (lớp 5B) xúc động: “Ngôi trường mới khang trang, thư viện hiện đại, phòng học sáng sủa… tất cả như một giấc mơ. Đây không chỉ là nơi học mà còn là nơi ươm mầm cho những ước mơ của chúng con”.

Đây là công trình do Hòa Phát tài trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay” với tổng vốn đầu tư 42 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 1,2ha, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho 1.300 học sinh

Trước đó, Hòa Phát đã chi hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ nâng cấp Trường THCS Bình Đông và Trường Mầm non 18/3. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã dành khoảng 175 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội tại Quảng Ngãi, tập trung vào 4 lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, Giao thông và Cộng đồng.