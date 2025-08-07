Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe
Kinh tế

Lò cao số 1 của Hòa Phát Dung Quất 1 vận hành trở lại, gia tăng sản lượng bán hàng

Thục Quyên

Tập đoàn Hoà Phát cho biết, từ ngày 1/8/2025, Lò cao số 1 – Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất đã vận hành ổn định trở lại, hỗ trợ sản lượng cho hoạt động bán hàng 6 tháng cuối năm. Hòa Phát Dung Quất đã bảo dưỡng vật liệu chịu lửa cho Lò cao số 1 sau 6 năm hoạt động ổn định.

lo-cao-so-1-cua-hoa-phat-dung-quat-1-van-hanh-tro-lai-gia-tang-san-luong-ban-hang.jpg

Hiện nay, Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất đang vận hành 5 lò cao, trong đó có 4 lò của Dự án Hòa Phát Dung Quất 1. Lò cao của Hòa Phát Dung Quất 1 có thể tích 1080 m3. Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn tiêu chuẩn môi trường hiện tại, vượt các mức yêu cầu dự kiến trong tương lai, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, đầu tư công nghệ hiện đại theo mô hình tuần hoàn khép kín. Hòa Phát thu hồi toàn bộ nhiệt dư, tận dụng khí than dư thừa trong luyện gang, thép làm nhiên liệu cho nồi hơi để phát điện. 6 tháng đầu năm 2025, Hòa Phát tự chủ được 90% lượng điện sản xuất thép, tiết kiệm 3.500 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Tập đoàn sẽ hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đã đóng góp ngân sách Nhà nước 7.100 tỷ đồng tại 20 tỉnh thành trên cả nước. Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương là hai công ty thành viên đóng góp lớn nhất, lần lượt là 4.100 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi và TP. Hải Phòng.

Tính từ năm 2007 đến nay, từ khi Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 30/06/2025, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng 95.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách 13.500 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Hòa Phát luôn nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất, chỉ sau 3 doanh nghiệp ô tô (theo bảng xếp hạng của Cafef năm 2024). Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á. Tháng 9/2025, Tập đoàn sẽ hoàn thành phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Đến nay, Hòa Phát là tập đoàn sản xuất công nghiệp hàng đầu Việt Nam, ra đời từ năm 1992. Tập đoàn hoạt động theo 5 lĩnh vực: Gang thép - Sản phẩm thép - Nông nghiệp - Bất động sản - Điện máy gia dụng, sở hữu hệ sinh thái sản phẩm đa dạng chất lượng cao. Theo địa giới hành chính mới từ 1/7/2025, Hòa Phát đang đóng góp ngân sách nhà nước tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, tạo việc làm cho 33.000 lao động trực tiếp và hàng chục ngàn lao động gián tiếp.

#Hòa Phát Dung Quất

