Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hòa Phát khai lò thổi số 2, Dung Quất 2 đã sẵn sàng

Thục Quyên

Ngày 5/8/2025, lò thổi oxy luyện thép (BOF) số 2 và lò tinh luyện chân không kiểu RH của Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 (Dung Quất 2) đã chính thức vận hành. Với lò BOF và RH, Hòa Phát sản xuất được các loại mác thép với yêu cầu chất lượng cao nhất hiện lưu hành trên thế giới.

may-duc.jpg
Máy đúc phôi tấm tại KLH sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2

Hai lò BOF và RH đều do Tập đoàn SMS Group (Đức) thiết kế, chế tạo, cung cấp. Trong đó, lò BOF có dung lượng 300 tấn/mẻ, năng suất 9000 tấn/ngày cho ra thép lỏng rất ít tạp chất. Việc đưa lò thổi oxy và lò tinh luyện RH vào hoạt động là bước chuẩn bị quan trọng để đưa lò cao số 2 của dự án vào hoạt động, tiến tới hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong tháng 9/2025.

Thể tích lò cao của dự án Hòa Phát Dung Quất 2 là 2.500m3, gấp đôi thể tích lò của Dung Quất 1, tiêu hao năng lượng ít hơn. Hòa Phát cũng đầu tư cao hơn các tiêu chuẩn môi trường hiện tại, đặc biệt về giảm phát thải CO2, giảm tiêu hao năng lượng.

dung-quat.jpg
Lò thổi số 2 dự án Hòa Phát Dung Quất 2 hoạt động

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 sử dụng dây chuyền công nghệ của các đối tác châu Âu, G7 như SMS (Đức), Primetals (Vương quốc Anh),…Trong đó, SMS group là đối tác lâu năm về cung cấp thiết bị luyện thép cho Tập đoàn Hòa Phát. Tháng 5/2025, Hòa Phát và SM đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

Từ trung tuần tháng 6, Hòa Phát Dung Quất đã đưa Máy đúc phôi thép tấm dày số 02 vào hoạt động, năng suất đúc tấm dày đạt 20.000 tấn/ngày. Máy đúc sở hữu công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới do Primetals thiết kế, chế tạo, cung cấp. Primetal có trụ sở ở London, trực thuộc Mitsubishi Heavy Industries. Hệ thống thiết bị tiên tiến này không chỉ giúp tăng hiệu suất sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm, tiết kiệm năng lượng mà còn giảm thiểu chi phí vận hành.

Bên cạnh dòng HRC thông dụng, dự án Hòa Phát Dung Quất 2 tập trung sản xuất các sản phẩm HRC cao cấp, phục vụ các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp ô tô, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, đồ gia dụng...

Sau khi hoàn thành Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025, sản lượng thép toàn tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam.

Thục Quyên
#Hòa Phát Dung Quất 2

Cùng chuyên mục