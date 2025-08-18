Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

P.V

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Sản lượng bò Úc tăng nhờ thị trường phục hồi sau khi chính sách nhập khẩu được điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao tăng lên. Mặt khác, quy trình chăn nuôi được quản lý chặt chẽ từ khâu thức ăn đến chăm sóc đàn bò.

Hoạt động chăn nuôi bò Úc của Hòa Phát bắt đầu từ năm 2016 với ba trang trại công nghệ cao tại Hưng Yên, Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) và Đồng Nai. Các trang trại trải dài ba miền với quy mô chăn nuôi hàng chục nghìn con mỗi lứa, hướng tới mở rộng tổng quy mô lên 150.000 con mỗi năm.

nhapkhau.jpg
Hòa Phát xây dựng hệ thống chăn nuôi bò Úc hiện đại, khép kín, đáp ứng ổn định nhu cầu trong

Các trang trại áp dụng mô hình ESCAS của Úc, một tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật, trong toàn bộ quy trình. Bò nhập về được tiêm phòng đầy đủ, phân loại theo hạng cân và thể trạng, thiết kế khẩu phần dinh dưỡng riêng, theo dõi sức khỏe hàng ngày và chăm sóc đặc biệt khi cần. Quy trình này giúp đàn bò giảm stress sau vận chuyển và nhanh chóng thích nghi với điều kiện chăn nuôi mới.

Nguồn giống bò được nhập từ các nhà cung cấp uy tín tại Úc. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, kết hợp với chế độ nuôi dưỡng khoa học, giúp thịt bò Hòa Phát có màu đỏ tươi, thớ thịt mềm, đồng đều và giữ trọn hương vị tự nhiên. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế.

Thị trường bò Úc tại Việt Nam hiện cạnh tranh gay gắt, đặc biệt chịu áp lực từ bò nhập lậu giá thấp. Dù vậy, Hòa Phát vẫn duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi quốc tế, tái khởi động đầy đủ các trang trại và nhập thêm bò để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Sau gần một thập kỷ đầu tư bài bản, Hòa Phát đã xây dựng hệ thống chăn nuôi bò Úc hiện đại, khép kín, đáp ứng ổn định nhu cầu trong nước và góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành chăn nuôi bò thịt Việt Nam.

P.V
#Hòa Phát #bò Úc #nhập khẩu bò #chăn nuôi bò #thịt bò Úc #tiêu chuẩn quốc tế #sản lượng bò

Cùng chuyên mục