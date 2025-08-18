Hòa Phát dẫn đầu nhập khẩu bò Úc, sản lượng nửa đầu năm tăng 115%

6 tháng đầu năm 2025, sản lượng bò Úc của Hòa Phát tăng 115% so với cùng kỳ, tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường. Hòa Phát đặt mục tiêu sản lượng cả năm tăng hơn 50% so với 2024, duy trì tốc độ tăng trưởng 10 đến 20% mỗi năm và giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường.

Sản lượng bò Úc tăng nhờ thị trường phục hồi sau khi chính sách nhập khẩu được điều chỉnh, nhu cầu tiêu thụ thịt bò chất lượng cao tăng lên. Mặt khác, quy trình chăn nuôi được quản lý chặt chẽ từ khâu thức ăn đến chăm sóc đàn bò.

Hoạt động chăn nuôi bò Úc của Hòa Phát bắt đầu từ năm 2016 với ba trang trại công nghệ cao tại Hưng Yên, Quảng Trị (trước đây là Quảng Bình) và Đồng Nai. Các trang trại trải dài ba miền với quy mô chăn nuôi hàng chục nghìn con mỗi lứa, hướng tới mở rộng tổng quy mô lên 150.000 con mỗi năm.

Các trang trại áp dụng mô hình ESCAS của Úc, một tiêu chuẩn quốc tế về phúc lợi động vật, trong toàn bộ quy trình. Bò nhập về được tiêm phòng đầy đủ, phân loại theo hạng cân và thể trạng, thiết kế khẩu phần dinh dưỡng riêng, theo dõi sức khỏe hàng ngày và chăm sóc đặc biệt khi cần. Quy trình này giúp đàn bò giảm stress sau vận chuyển và nhanh chóng thích nghi với điều kiện chăn nuôi mới.

Nguồn giống bò được nhập từ các nhà cung cấp uy tín tại Úc. Việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, kết hợp với chế độ nuôi dưỡng khoa học, giúp thịt bò Hòa Phát có màu đỏ tươi, thớ thịt mềm, đồng đều và giữ trọn hương vị tự nhiên. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nước và quốc tế.

Thị trường bò Úc tại Việt Nam hiện cạnh tranh gay gắt, đặc biệt chịu áp lực từ bò nhập lậu giá thấp. Dù vậy, Hòa Phát vẫn duy trì tiêu chuẩn chăn nuôi quốc tế, tái khởi động đầy đủ các trang trại và nhập thêm bò để bảo đảm nguồn cung ổn định.

Sau gần một thập kỷ đầu tư bài bản, Hòa Phát đã xây dựng hệ thống chăn nuôi bò Úc hiện đại, khép kín, đáp ứng ổn định nhu cầu trong nước và góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành chăn nuôi bò thịt Việt Nam.