Hoa hậu Thanh Thủy đeo trang sức xa xỉ, nhận giải thưởng Pretty Lady

HHTO - Tại lễ trao giải Đẹp Awards tối 13/1, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã nhận được giải thưởng Pretty Lady of the Year. Ban Tổ chức cho biết giải thưởng nhằm tôn vinh những phụ nữ có hình ảnh hài hòa giữa nhan sắc, tri thức và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tham dự sự kiện, Hoa hậu Thanh Thủy mặc thiết kế cúp ngực màu trắng của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Mẫu váy sử dụng kỹ thuật xếp vải, chiết eo nhằm tôn dáng người mặc. Cô hoàn thiện tổng thể bằng trang sức cao cấp thuộc dòng HardWear của thương hiệu trang sức xa xỉ Tiffany & Co..

Mẫu trang sức được lấy cảm hứng từ một thiết kế vòng tay xuất hiện trong kho lưu trữ của nhà mốt từ năm 1962, nổi bật với các mắt xích bản lớn, mang tinh thần mạnh mẽ và hiện đại.

Thanh Thủy tri ân BTC đã tin tưởng trao cho cô giải thưởng, người đẹp cho biết sự ủng hộ của khán giả là nguồn động viên lớn, giúp cô thêm động lực trên chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Nhờ loạt thành tích ấn tượng ở các cuộc thi nhan sắc, cùng với những hoạt động không ngừng nghỉ đóng góp cho cộng đồng, Hoa hậu Thanh Thủy liên tục được vinh danh ở các hạng mục nhan sắc của các lễ trao giải cuối năm.

Cuối năm 2024, Thanh Thủy đã vượt qua hàng loạt người đẹp đình đám như Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Xuân Hạnh, Á hậu Bùi Khánh Linh, nữ diễn viên Phương Anh Đào để nhận giải thưởng Mỹ nhân của năm.

Tại Lễ trao giải MEN&LIFE AWARDS 2024, Hoa hậu Thanh Thủy được vinh danh Pretty Lady Of The Year (Người đẹp của năm). Năm 2025, cô còn nhận giải thưởng Best Face of the Year (Gương mặt đẹp nhất năm) do tạp chí ELLE trao tặng.