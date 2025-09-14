Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh tham gia dự án phim trinh thám, hình sự

HHTO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh lần đầu tiên được mời tham gia vào 1 dự án phim. Vì chưa từng được đào tạo về diễn xuất nên hai người đẹp tỏ ra khá lo lắng, nhưng cũng rất hào hứng vì đây là cơ hội đầu tiên để hai nàng hậu chạm ngõ điện ảnh.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh sẽ cùng tham gia một dự án phim trinh thám, hình sự. Dự án phim mà Trúc Linh và Châu Anh tham gia là Tường Lửa Tràng An, phim xoay quanh vấn đề tội phạm công nghệ, một chủ đề nóng hổi trong xã hội hiện đại.

Khi được hỏi về việc có nhận lời nếu được giao vai tội phạm, làm xấu mình trên màn ảnh, Hoa hậu Hà Trúc Linh không ngần ngại khẳng định rằng cô sẵn sàng. Nàng hậu cho rằng, dù có thể nhận phải phản ứng tiêu cực từ khán giả, nhưng nếu được đóng vai phản diện thì đây là một cơ hội quý báu để học hỏi.

Hoa hậu Trúc Linh và Á hậu Châu Anh sẽ đi học một lớp học diễn xuất cấp tốc sau khi được nhận vai. Hiện tại, vai diễn của hai nàng hậu vẫn được giữ bí mật.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Hai người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, tri thức và phong thái tự tin, là hình mẫu của thế hệ trẻ năng động.

Quyết định dấn thân vào công việc diễn xuất của Trúc Linh và Châu Anh không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp cá nhân mà còn là một làn gió mới cho phim truyền hình Việt Nam.

Hai người đẹp diện áo dài đính sequin lấp lánh, xinh đẹp dịu dàng, thanh lịch trong buổi ra mắt dự án phim.

Tường Lửa Tràng An là phim dài tập đầu tiên của Việt Nam khai thác chủ đề lừa đảo qua mạng. Phim do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, dự kiến dài 40-45 tập, sẽ phát sóng vào đầu tháng 10. Nội dung phim xoay quanh quá trình đấu tranh với tội phạm mạng của lực lượng công an nhân dân, lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật, như là chuyên án Mr Pips gây nhức nhối xã hội năm 2024.