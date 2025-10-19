Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ngạc nhiên khi lựa chọn phụ kiện này trong lễ ăn hỏi

Linh Nhi - Ảnh: FBNV

HHTO - Thay vì lựa chọn đi một đôi giày mới tinh tươm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tận dụng luôn một đôi giày cô từng đi nhưng lại rất hợp với bộ áo dài nền nã trong lễ ăn hỏi.

do-thi-ha-11.jpg

Trong lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cho mình tạo hình rất đơn giản, trang nhã, khác hẳn những hình ảnh cầu kỳ lộng lẫy trên sàn diễn thời trang. Từ bộ áo dài đến kiểu tóc của nàng hậu đều giản dị, nhẹ nhàng, trong trẻo.

do-thi-ha-9.jpg
do-thi-ha-10.jpg

Khán giả cũng để ý thấy nàng hậu đã khéo léo dùng giày đế thấp để không bị chênh lệch chiều cao với chồng. Mẫu giày màu trắng ngà này của thương hiệu Jimmy Choo, rất nổi tiếng với các đôi giày cưới thanh lịch, sang trọng.

do-thi-ha-8.jpg
do-thi-ha-1.jpg

Thiết kế này có gót cao 2.5 cm, mũi nhọn kiểu cổ điển, phần quai ngang đính pha lê có thể điều chỉnh cho vừa với chân từng người. Có thể thấy đôi giày này rất hợp với bộ áo dài cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, không cần gót cao nhưng vẫn tôn dáng.

do-thi-ha-6.jpg
do-thi-ha-7.jpg

Trong chuyến đi châu Âu chụp ảnh cưới hồi tháng 9, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã mang theo đôi giày này và kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Nhờ tông màu trắng ngà nên mẫu giày dễ dàng phối cùng nhiều màu sắc đa dạng, như bộ váy đen với thân váy xòe bồng bềnh cũng rất hợp với đôi giày bệt.

do-thi-ha-3.jpg
do-thi-ha-5.jpg

Ngoài mẫu giày cưới, nàng hậu còn thường xuyên sử dụng hai đôi giày búp bê màu đen. Gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chỉ mặc trang phục đơn sắc với tông màu cơ bản như trắng, đen, nâu, be, ghi… nên phụ kiện như giày, túi cũng có màu sắc tương tự.

do-thi-ha-4.jpg

Vốn có đôi chân dài miên man, thẳng tắp cùng tỷ lệ cơ thể rất đẹp nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà dù đi giày bệt vẫn khoe được vóc dáng chuẩn. Nhất là khi nàng hậu thường chọn trang phục tôn đôi chân dài như là quần cạp cao hay váy siêu ngắn.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh: FBNV
#Hoa hậu Đỗ Thị Hà #giày cưới Jimmy Choo #Hoa hậu Đỗ Thị Hà đám cưới #Hoa hậu Đỗ Thị Hà giày cưới #Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục