Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây ngạc nhiên khi lựa chọn phụ kiện này trong lễ ăn hỏi

HHTO - Thay vì lựa chọn đi một đôi giày mới tinh tươm, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tận dụng luôn một đôi giày cô từng đi nhưng lại rất hợp với bộ áo dài nền nã trong lễ ăn hỏi.

Trong lễ ăn hỏi với doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cho mình tạo hình rất đơn giản, trang nhã, khác hẳn những hình ảnh cầu kỳ lộng lẫy trên sàn diễn thời trang. Từ bộ áo dài đến kiểu tóc của nàng hậu đều giản dị, nhẹ nhàng, trong trẻo.

Khán giả cũng để ý thấy nàng hậu đã khéo léo dùng giày đế thấp để không bị chênh lệch chiều cao với chồng. Mẫu giày màu trắng ngà này của thương hiệu Jimmy Choo, rất nổi tiếng với các đôi giày cưới thanh lịch, sang trọng.

Thiết kế này có gót cao 2.5 cm, mũi nhọn kiểu cổ điển, phần quai ngang đính pha lê có thể điều chỉnh cho vừa với chân từng người. Có thể thấy đôi giày này rất hợp với bộ áo dài cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, không cần gót cao nhưng vẫn tôn dáng.

Trong chuyến đi châu Âu chụp ảnh cưới hồi tháng 9, Hoa hậu Việt Nam 2020 đã mang theo đôi giày này và kết hợp với nhiều trang phục khác nhau. Nhờ tông màu trắng ngà nên mẫu giày dễ dàng phối cùng nhiều màu sắc đa dạng, như bộ váy đen với thân váy xòe bồng bềnh cũng rất hợp với đôi giày bệt.

Ngoài mẫu giày cưới, nàng hậu còn thường xuyên sử dụng hai đôi giày búp bê màu đen. Gần đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chỉ mặc trang phục đơn sắc với tông màu cơ bản như trắng, đen, nâu, be, ghi… nên phụ kiện như giày, túi cũng có màu sắc tương tự.

Vốn có đôi chân dài miên man, thẳng tắp cùng tỷ lệ cơ thể rất đẹp nên Hoa hậu Đỗ Thị Hà dù đi giày bệt vẫn khoe được vóc dáng chuẩn. Nhất là khi nàng hậu thường chọn trang phục tôn đôi chân dài như là quần cạp cao hay váy siêu ngắn.