Hô biến những gốc tre xù xì thành “siêu phẩm” bonsai tiền triệu

Nguyễn Ngọc

TPO - Từ những gốc tre khô cứng, sần sùi, anh Hồ Ngọc Kha (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã kiên nhẫn ươm trồng, tạo dáng thành những tác phẩm tre bonsai độc đáo, có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

tp-3690.jpg
tp-3692.jpg
Giữa khu đô thị Ngọc Bảo Viên (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), một khu vườn nhỏ rợp bóng tre thu hút ánh nhìn của nhiều người bởi những dáng cây độc lạ, cổ kính.
tp-3705.jpg
Chủ nhân của khu vườn ấy là anh Hồ Ngọc Kha (37 tuổi), người đã “hô biến” những gốc tre khô cứng, sần sùi thành những tác phẩm bonsai﻿ có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
tp-3706.jpg
tp-3702.jpg
Đến với tre bonsai từ năm 2023, ban đầu anh Kha chỉ xem đây là thú chơi để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc văn phòng. Thế nhưng càng tìm hiểu, càng say mê, anh dần dành trọn thời gian, công sức cho loại hình nghệ thuật này.
tp-3687.jpg
Có thời điểm, khu vườn của anh Kha sở hữu hơn 200 gốc tre bonsai﻿ với đủ dáng thế, kích cỡ.
tp-3677.jpg
tp-3686.jpg
tp-3660.jpg
tp-3683.jpg
Theo anh Kha, phần gốc tre phình to, có hình dáng như con nhộng được giới chơi tre gọi là “nhộng” hay “củ tre”. Những củ tre này được anh đặt mua từ thợ khai thác chuyên nghiệp, giá dao động 300.000 – 500.000 đồng mỗi củ.
tp-3680.jpg
tp-3685.jpg
tp-3665.jpg
tp-3691.jpg
“Tuy nhiên, từ một khối gỗ xù xì đến một tác phẩm bonsai sống động là cả quá trình công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật. Khó nhất là khâu ươm. Gốc tre sau khi cắt rất yếu, tỷ lệ sống không cao. Tôi phải vùi củ tre vào cát trộn xơ dừa, bao bọc kín để giữ ẩm. Sau khoảng một tháng mới biết cây có ra rễ, nứt mọc măng và hồi sinh hay không”, anh Kha chia sẻ.
tp-3657.jpg
tp-3694.jpg
tp-3699.jpg
Khi măng nhú lên, tre được chăm sóc tỉ mỉ, cắt tỉa lá, bôi keo chuyên dụng vào các vết cắt để tránh mục thân. Tùy vào hình dáng tự nhiên của từng củ tre, anh Kha lựa chọn giữ lại một hoặc hai nhánh khỏe để uốn nắn, tạo thế.
tp-3669.jpg
tp-3688.jpg
"Từ lúc măng còn non đến khi thành cây tre bonsai hoàn chỉnh, quá trình tạo dáng kéo dài gần một năm. Uốn tre phải đi từ rất sớm, từng chút một, nếu vội vàng cây sẽ gãy hoặc mất dáng. Mỗi gốc tre là một câu chuyện riêng, không cái nào giống cái nào”, anh Kha nói.
tp-3666.jpg
tp-3704.jpg
tp-3673.jpg
Các tác phẩm của anh Kha được giới chơi cây cảnh trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, giá phổ biến từ 1-2 triệu đồng, có gốc đẹp, thế lạ lên tới 10 - 11 triệu đồng.
tp-3675.jpg
Thành quả là những chậu tre bonsai mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh tế, vừa khỏe khoắn, vừa mềm mại, thể hiện sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người.
tp-3674.jpg
Không chỉ là cây cảnh, tre bonsai còn được nhiều gia đình, quán cà phê, nhà hàng lựa chọn trưng bày trong không gian thư giãn, như một biểu tượng của sự bền bỉ, thanh cao và yên bình.
tp-3681.jpg
tp-3668.jpg
Từ những “củ tre” khô cứng bị bỏ quên, anh Hồ Ngọc Kha đã thổi vào đó sức sống mới, biến chúng thành những “siêu phẩm” nghệ thuật giữa lòng đô thị Quảng Ngãi.
