Chiêm ngưỡng vườn bonsai giá tiền tỷ ở Hà Tĩnh

Ông Kiều Đinh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, đánh giá, mô hình trồng cây cảnh, cây bonsai của ông Huệ đang phát triển kinh tế rất hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ quá trình tìm tòi, học hỏi cùng niềm đam mê, ông Huệ đã chọn được hướng đi đúng đắn, tạo ra những cây bonsai có giá trị cao. Ngoài ra, ông Huệ còn tích cực đồng hành, hướng dẫn nhiều người dân địa phương phát triển nghề trồng cây cảnh, góp phần tạo ra không gian sống xanh, lan tỏa phong trào và đáp ứng nhu cầu thị trường.

