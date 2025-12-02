Chiêm ngưỡng vườn bonsai giá tiền tỷ ở Hà Tĩnh

TPO - Hơn 500 gốc cây cảnh, trong đó có nhiều cây bonsai có tuổi đời hàng trăm năm, là tài sản quý giá của ông Nguyễn Minh Huệ ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Ước tính khu vườn bonsai của ông có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.
Trải qua nhiều năm sưu tầm, chăm sóc và tạo dáng, mỗi gốc cây trong vườn mang vẻ đẹp nghệ thuật riêng. Theo ông Huệ, việc sưu tầm, chăm sóc và làm vườn cây cảnh vừa thỏa mãn đam mê, vừa tạo dựng nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Để phục vụ nhu cầu dịp tết Nguyên đán 2026, ông Huệ đang tập trung chăm sóc hàng chục cây mai vàng gốc cổ thụ, nhiều gốc bonsai như sanh, si, duối, ngũ gia bì, hoa giấy...
Trong vườn còn có nhiều gốc bon sai sanh, si duối và cây hoa quả được ông Huệ dày công uốn nắn để tạo thế. Giá mỗi cây thường dao động từ 20–70 triệu đồng, tùy vào dáng thế và tuổi đời. Những cây càng lâu năm, giá trị càng cao, có những gốc hàng trăm triệu đồng.
Ông Kiều Đinh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, đánh giá, mô hình trồng cây cảnh, cây bonsai của ông Huệ đang phát triển kinh tế rất hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ quá trình tìm tòi, học hỏi cùng niềm đam mê, ông Huệ đã chọn được hướng đi đúng đắn, tạo ra những cây bonsai có giá trị cao. Ngoài ra, ông Huệ còn tích cực đồng hành, hướng dẫn nhiều người dân địa phương phát triển nghề trồng cây cảnh, góp phần tạo ra không gian sống xanh, lan tỏa phong trào và đáp ứng nhu cầu thị trường.