Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Video

Google News

Chiêm ngưỡng vườn bonsai giá tiền tỷ ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Hơn 500 gốc cây cảnh, trong đó có nhiều cây bonsai có tuổi đời hàng trăm năm, là tài sản quý giá của ông Nguyễn Minh Huệ ở xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh. Ước tính khu vườn bonsai của ông có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Chiêm ngưỡng vườn bon sai quý hiếm giá tiền tỷ ở Hà Tĩnh (Clip: Hoài Nam)
tp-999.jpg
Ông Nguyễn Minh Huệ (SN 1967, trú tại thôn Minh Hòa, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) được nhiều người biết đến với niềm đam mê đặc biệt với cây cảnh và bonsai. Từ tình yêu với cây xanh cùng sự kiên trì, ông đã gây dựng nên một khu vườn bonsai có giá trị ngay trên chính mảnh đất quê hương.
tp-973.jpg
tp-087.jpg
Trải qua nhiều năm sưu tầm, chăm sóc và tạo dáng, mỗi gốc cây trong vườn mang vẻ đẹp nghệ thuật riêng. Theo ông Huệ, việc sưu tầm, chăm sóc và làm vườn cây cảnh vừa thỏa mãn đam mê, vừa tạo dựng nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
tp-cay-3.jpg
Ông Huệ cho biết, năm 2021, sau nhiều năm tích lũy vốn từ công việc kinh doanh dịch vụ du lịch ở bãi biển Xuân Thành, ông đã bàn bạc với vợ tận dụng khu vườn rộng gần 2.000 m² của gia đình để cải tạo thành vườn cây cảnh. Để có nguồn cây giống, ông lặn lội đến nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tìm kiếm những cây tự nhiên như đa, đề, lộc vừng, duối, mai … mang về trồng rồi tự học cách uốn thế, tạo dáng.
tp-cay.jpg
Theo ông Huệ, việc trồng được cây tự nhiên vốn dĩ đã khó, nên để uốn tạo dáng thành cây bonsai thì càng vất vả hơn. Vì thế, để thoả mãn niềm đam mê và phát triển kinh tế từ vườn, ông phải tự mày mò qua sách báo, đồng thời tìm đến nhiều nghệ nhân bonsai ở các địa phương để học hỏi kỹ thuật. Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, không ít cây bị gãy cành, thậm chí bị chết, khiến ông phải làm lại từ đầu.
tp-cay-8235.jpg
"Hiện nay, vườn của tôi có hơn 500 gốc bonsai và cây cảnh, tổng số vốn gia đình đầu tư vào đó đã lên tới gần 5 tỷ đồng. Nguồn cây chủ yếu tôi mua từ vườn của người dân trong vùng rồi mang về chăm sóc, tạo dáng. Có những gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi, giá bán trên 100 triệu đồng", ông Huệ chia sẻ.
tp-8363.jpg
tp-926.jpg
Để phục vụ nhu cầu dịp tết Nguyên đán 2026, ông Huệ đang tập trung chăm sóc hàng chục cây mai vàng gốc cổ thụ, nhiều gốc bonsai như sanh, si, duối, ngũ gia bì, hoa giấy...
tp-cay-skhss.jpg
Trong ảnh là khu vườn rộng khoảng 2.000 m² của gia đình ông Huệ, nơi ông dành phần lớn diện tích để trồng và tạo dáng các gốc bonsai. Theo ông, để theo đuổi công việc này cần có niềm đam mê thực sự, đôi tay khéo léo và sự kiên trì bền bỉ, bởi mỗi gốc cây đều đòi hỏi thời gian dài chăm sóc và tạo hình.
tp-92i29.jpg
tp-98.jpg
Trong vườn còn có nhiều gốc bon sai sanh, si duối và cây hoa quả được ông Huệ dày công uốn nắn để tạo thế. Giá mỗi cây thường dao động từ 20–70 triệu đồng, tùy vào dáng thế và tuổi đời. Những cây càng lâu năm, giá trị càng cao, có những gốc hàng trăm triệu đồng.

Ông Kiều Đinh Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Điền, Hà Tĩnh, đánh giá, mô hình trồng cây cảnh, cây bonsai của ông Huệ đang phát triển kinh tế rất hiệu quả trong thời gian qua. Nhờ quá trình tìm tòi, học hỏi cùng niềm đam mê, ông Huệ đã chọn được hướng đi đúng đắn, tạo ra những cây bonsai có giá trị cao. Ngoài ra, ông Huệ còn tích cực đồng hành, hướng dẫn nhiều người dân địa phương phát triển nghề trồng cây cảnh, góp phần tạo ra không gian sống xanh, lan tỏa phong trào và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Chiêm ngưỡng vườn bon sai quý hiếm giá tiền tỷ ở Hà Tĩnh #vườn bonsai #vườn bonsai Tiên Điền #Nguyễn Minh Huệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục