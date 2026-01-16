Đào gốc Bắc khoe sắc trên đất Tây Nguyên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từng là loài hoa xa xỉ, phải vận chuyển hàng ngàn cây số từ miền Bắc, giờ đây, những gốc đào Nhật Tân thuần chủng đã kiêu hãnh khoe sắc ngay trên vùng đất đỏ Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thương mại và Dịch vụ Hoa đào phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Hành trình đưa đào Nhật Tân bén rễ Tây Nguyên của ông và bà con nơi đây là minh chứng cho ý chí sắt đá. Sau những thất bại ban đầu vì khác biệt khí hậu, sự bền bỉ của ông đã được đền đáp bằng thành quả mỹ mãn.

57e5fc6530c9bf97e6d8.jpg
Ông Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc HTX Hoa đào Buôn Hồ tận tay chăm sóc những gốc đào Nhật Tân đang độ kết nụ.

Giờ đây, vườn đào khoe sắc thắm ngay giữa đại ngàn. Không dừng lại ở đó, khát vọng lớn nhất của ông hiện nay là xây dựng cung đường tránh Buôn Hồ thành 'thủ phủ hoa đào' rực rỡ, một điểm dừng chân lý tưởng để du khách thưởng ngoạn và chọn lựa món quà Xuân ý nghĩa dành tặng đấng sinh thành, làm đậm đà thêm phong vị Tết.

Với quy mô HTX có 15 thành viên canh tác trên 14ha, bình quân mỗi ha đào có thể mang lại lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng. Đây thực sự là hướng đi bền vững, tạo sinh kế chắc chắn cho bà con.

Một số hình ảnh Báo Tiền Phong ghi nhận:

257446725496479484.jpg
4535982823818709843.jpg
03ee2b5fe2f36dad34e2.jpg
3867725710510070525.jpg
Đào gốc Bắc bén duyên trên đất Tây Nguyên.
2183571156705816442.jpg
1420710099702737606.jpg
Thời điểm này, các nhà vườn bắt đầu vào chậu những gốc đào chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.
849614154097898706.jpg
734aecde2272ad2cf463.jpg
Với hơn 600 gốc đào Nhật Tân đang độ khoe sắc, vườn đào của ông Vũ Quang Thành, HTX hoa đào phường Buôn Hồ, trở thành điểm đến thu hút nhiều khách hàng chốt đơn sớm.
77a3a5d56b79e427bd68.jpg
Để có được một gốc đào thế huyền ưng ý, người trồng phải mất ít nhất 2 năm chăm sóc phôi từ cây con.
3105185803710829224.jpg
2438377860064489059.jpg
Người dân kỳ vọng sau vài năm, dọc khu vực đường tránh phường Buôn Hồ sẽ trờ thành "thủ phủ" hoa đào trên đất Tây Nguyên.
351450486999345407.jpg
3266677317549083754.jpg
Theo các nhà vườn, hiện tại, giá các gốc đào 5 năm tuổi tại vườn dao động từ 6 - 10 triệu đồng/gốc đôi và 3 - 5 triệu đồng/thân đơn.
Hồ Nam
