Hít mũi của Thái Lan được du khách ưa chuộng bị phát hiện nhiễm vi sinh vật vượt chuẩn

Sơn Trần

HHTO - Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan (FDA), lọ hít mũi thảo dược nổi tiếng của Thái Lan được xác định nhiễm vi sinh vật vượt chuẩn, khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng.

Theo thông tin từ Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Thái Lan, mẫu sản phẩm được kiểm tra có ngày sản xuất 9/12/2024 và hạn sử dụng đến 8/12/2027. Kết quả cho thấy chỉ số vi khuẩn hiếu khí, nấm men và nấm mốc đều vượt mức cho phép. Đáng lo ngại hơn, mẫu thử còn phát hiện vi khuẩn thuộc nhóm Clostridium spp., có thể gây nhiễm trùng hoặc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe nếu người dùng tiếp xúc qua đường hô hấp.

454545-1-1761645702911-176164570350456302745.jpg

Sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm thảo dược không đạt chuẩn tại Thái Lan có thể bị xử phạt nặng. Nhà sản xuất vi phạm có thể bị phạt tù đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 200.000 baht (tương đương 162 triệu đồng), còn người bán sản phẩm vi phạm có thể đối diện mức phạt tù đến 6 tháng hoặc phạt tiền lên đến 50.000 baht (tương đương 40,5 triệu đồng).

anh-man-hinh-2025-10-28-luc-171605-17616465733581137378479png.jpg
Sản phẩm dầu hít mũi Hong Thai.

Tại Việt Nam, Hong Thai là một trong những sản phẩm hít mũi được nhiều người ưa chuộng vì nhỏ gọn và tiện lợi. Sản phẩm này dễ dàng được tìm thấy trong vali của du khách sau mỗi chuyến đi Thái Lan, thậm chí còn được bày bán phổ biến trên thị trường trong nước. Việc lô sản phẩm bị phát hiện nhiễm khuẩn khiến người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nguy cơ sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng mà không hề hay biết.

Các chuyên gia lưu ý rằng dù là sản phẩm thảo dược, nguy cơ nhiễm khuẩn vẫn hoàn toàn có thể xảy ra nếu khâu sản xuất hoặc bảo quản không đạt yêu cầu. Việc sử dụng sản phẩm nhiễm vi sinh vật có thể gây kích ứng, nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là với người có hệ miễn dịch yếu hoặc đang gặp vấn đề về tai mũi họng.

lo-hit-mui-thai-lan-hong-thai-3.jpg
Sản phẩm hít mũi này khá phổ biến tại thị trường Thái Lan nói riêng cũng như thị trường Đông Nam Á nói chung.

Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm đang sử dụng, bao gồm ngày sản xuất, hạn dùng và nguồn gốc phân phối. Trong trường hợp không xác định rõ, nên tạm ngừng sử dụng và lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc được kiểm định rõ ràng. Việc sử dụng các loại tinh dầu hít mũi cũng nên ở mức độ vừa phải, tránh lạm dụng vì có thể gây chóng mặt, đau đầu hoặc kích ứng niêm mạc.

Việc hũ hít Hong Thai bị phát hiện nhiễm khuẩn một lần nữa cho thấy người dùng cần cẩn trọng với những sản phẩm được gắn mác “thảo dược”, không nên chủ quan trước nguy cơ mất an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất và lưu thông trên thị trường.

cover.jpg
Sơn Trần
Thai PBS, Khaosod
#hít mũi thảo dược Thái Lan #nhiễm vi sinh vật #FDA Thái Lan #sản phẩm thảo dược #an toàn sức khỏe #dịch vụ y tế Thái Lan #thận trọng sử dụng

