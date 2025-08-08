Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025, Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí.

I. Địa điểm làm việc: Toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội

II. Địa điểm phỏng vấn: Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội

III. Địa điểm nhận hồ sơ:

1. Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội

Hotline: Ms Thuý: 033.837.2122/ Ms Nga: 0969.611.006/ Ms Hoà: 0921.083.683

2. Tầng 1 toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: Ms Trần Dung: 0902.161.606

Email: tuyendung.ct1@wto.com.vn

IV. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:

1. Siêu thị:

- 01 Giám đốc siêu thị; 01 Phó giám đốc siêu thị; 01 Trưởng phòng thu mua ngành hàng; 10 Trưởng nhóm thu mua ngành hàng; 21 Trưởng/phó quầy hàng siêu thị; 8 Nhân viên thu mua ngành hàng; 8 Kỹ sư/thợ cơ điện lạnh; 113 Nhân viên siêu thị (bao gồm nhân viên quầy hàng, thu ngân).

2. Các khu vực khác:

- 02 Quản lý tầng (khu vực vui chơi game và Khu vực ăn uống food court)

- 25 Trưởng/phó quản lý sàn

3. Khối văn phòng:

- Nhân sự; Marketing; Kế toán; IT; Quản lý chất lượng (45 vị trí)

V. Thông tin chi tiết xem tại website:

https://wto.com.vn

https://www.ymtribe.jp

https://www.keihan.co.jp

VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2025 – Đến hết ngày 30/8/2025