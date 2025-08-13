Hinode Mall mở rộng đội ngũ – Tuyển hơn 200 vị trí việc làm đa dạng ngành nghề siêu thị

I. Địa điểm làm việc: Toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội
II. Địa điểm phỏng vấn: Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội
III. Địa điểm nhận hồ sơ:
1. Khu văn phòng toà Asahi, tầng 3, số 344 Kim Ngưu, phường Bạch Mai, TP Hà Nội
Hotline: Ms Thuý: 033.837.2122/ Ms Nga: 0969.611.006/ Ms Hoà: 0921.083.683
2. Tầng 1 toà chung cư The Wisteria, khu đô thị Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, KM 14-16, xã Hoài Đức, Hà Nội
Hotline: Ms Trần Dung: 0902.161.606
Email: tuyendung.ct1@wto.com.vn
IV. Các vị trí tuyển dụng cụ thể như sau:
1. Siêu thị:
- 01 Giám đốc siêu thị
- 01 Phó giám đốc siêu thị
- 01 Trưởng phòng thu mua ngành hàng
- 10 Trưởng nhóm thu mua ngành hàng
- 21 Trưởng/phó quầy hàng siêu thị
- 8 Nhân viên thu mua ngành hàng
- 8 Kỹ sư/thợ cơ điện lạnh
- 113 Nhân viên siêu thị (bao gồm nhân viên quầy hàng, thu ngân).
2. Các khu vực khác:
- 02 Quản lý tầng (khu vực vui chơi game và Khu vực ăn uống food court)
- 25 Trưởng/phó quản lý sàn
3. Khối văn phòng:
- Nhân sự; Marketing; Kế toán; IT; Quản lý chất lượng (45 vị trí)
V. Thông tin chi tiết xem tại website:
https://wto.com.vn
https://www.ymtribe.jp
https://www.keihan.co.jp
VI. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 11/8/2025 – Đến hết ngày 30/8/2025.