Hinode Mall mở rộng đội ngũ – Tuyển hơn 200 vị trí việc làm đa dạng ngành nghề siêu thị

Tháng 12/2025, Hinode Mall - trung tâm thương mại mang phong cách Nhật Bản tại Hà Nội - sẽ khai trương và hiện đang tuyển dụng hơn 200 vị trí việc làm. Theo đó, Hinode Mall tuyển dụng tất cả các vị trí từ quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên siêu thị, ngành hàng, văn phòng…cam kết mang đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt và nhiều cơ hội phát triển cho nhân sự.