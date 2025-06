Hình ảnh ngày đầu công an Hà Nội tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái ô tô

TPO - Sáng 24/6, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương - Công an thành phố Hà Nội tổ chức kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô cho 68 thí sinh đã được đào tạo, cấp chứng chỉ đủ điều kiện thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô. Đây là kỳ sát hạch đầu tiên do Công an Hà Nội tổ chức sau gần 4 tháng, kể từ khi Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.