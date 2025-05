Từ 1/6, áp dụng bộ 600 câu hỏi mới dùng cho sát hạch lái xe

TPO - Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Cục Cảnh sát giao thông biên soạn sẽ được áp dụng từ ngày 1/6.

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ gồm 6 chương. Trong đó có các câu hỏi về quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa; báo hiệu đường bộ; giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Theo Cục CSGT, trong bộ 600 câu hỏi có 60 câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, mỗi đề sát hạch có một câu hỏi về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, thí sinh lựa chọn đáp án sai tại câu này được tính là điểm liệt, bài thi lý thuyết sẽ không đạt yêu cầu.

Đối với sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D và các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE gồm 600 câu hỏi (60 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng); sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng B1 gồm 300 câu được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi (30 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng); sát hạch cấp Giấy phép lái xe hạng A1, A gồm 250 câu được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi (20 câu về xử lý tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng).

Về cấu trúc bộ đề dùng để sát hạch cấp Giấy phép lái xe các hạng:

Bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô hạng B: Gồm 30 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong bộ 600 câu hỏi. Trong đó 8 câu về một số quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 1 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 1 câu về kỹ thuật lái xe; 1 câu về cấu tạo và sửa chữa; 9 câu về báo hiệu đường bộ; 9 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô hạng C1: Gồm 35 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong bộ 600 câu hỏi. Trong đó 10 câu về một số quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 1 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 2 câu về kỹ thuật lái xe; 1 câu về cấu tạo sửa chữa; 10 câu về báo hiệu đường bộ; 10 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô hạng C: Gồm 40 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong bộ 600 câu hỏi. Trong đó 10 câu về một số quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ, 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, 1 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, 2 câu về kỹ thuật lái xe, 1 câu về cấu tạo sửa chữa, 14 câu về báo hiệu đường bộ, 11 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô hạng D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE: Gồm 45 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên trong bộ 600 câu hỏi. Trong đó 10 câu về một số quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 1 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; 2 câu về kỹ thuật lái xe; 1 câu về cấu tạo sửa chữa; 16 câu về báo hiệu đường bộ; 14 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A, B1: Gồm 25 câu hỏi (sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 được chọn ngẫu nhiên trong 300 câu hỏi được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi; sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A được chọn ngẫu nhiên trong 250 câu hỏi được chọn lọc từ bộ 600 câu hỏi), trong đó: 8 câu về một số quy định chung và quy tắc giao thông đường bộ; 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng; 1 câu về văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe; 1 câu về kỹ thuật lái xe hoặc cấu tạo sửa chữa; 8 câu về báo hiệu đường bộ; 6 câu về giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông.

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ áp dụng từ ngày 1/6, vẫn giữ nguyên số lượng câu hỏi như bộ đề do Bộ GTVT biên soạn trước đây. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm.