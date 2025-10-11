Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HIEUTHUHAI sang Thái quay dự án mới, danh tính bạn diễn nữ được "săn tìm"

Thiện Dư

HHTO - HIEUTHUHAI đã có buổi ghi hình cùng bạn diễn nữ trong một dự án mới tại Thái Lan.

Vừa qua, những hình ảnh mới của HIEUTHUHAI đã trở thành đề tài gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo tiết lộ từ một tài khoản trên Threads, nam rapper đã sang Thái Lan để tham gia ghi hình cho một dự án mới.

threadsdownloadercom-2b2d1f.jpg
HIEUTHUHAI được cho là sang Thái ghi hình dự án mới. Tổng hợp bởi: @hoihienthecuahieuthuhai

Tài khoản Threads này đã tổng hợp lại hình ảnh hậu trường của một dự án mà HIEUTHUHAI tham gia. Trong các video, anh cùng một bạn diễn nữ thực hiện chuỗi cảnh quay cùng nhau đi xem quần áo, sau đó chơi gắp thú vui vẻ. Những cảnh quay ngắn gọn, chớp nhoáng nhưng vẫn không che lấp được nhan sắc điển trai của chủ nhân bài hát Exit Sign.

Những hình ảnh cũng cho thấy anh có khoảng thời gian hợp tác vui vẻ cùng ekip nước ngoài. Sau khi hoàn thành các cảnh quay, HIEUTHUHAI được tặng hoa chúc mừng như một lời cảm ơn sâu sắc.

01.jpg
Một số hình ảnh hậu trường ghi hình của HIEUTHUHAI. Tổng hợp bởi: @hoihienthecuahieuthuhai
Video hậu trường ghi hình. Tổng hợp bởi: @hoihienthecuahieuthuhai
HIEUTHUHAI và bạn diễn nữ xinh đẹp. Tổng hợp bởi: @hoihienthecuahieuthuhai
HIEUTHUHAI được ekip tặng hoa chúc mừng. Tổng hợp bởi: @hoihienthecuahieuthuhai

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng tỏ ra bất ngờ khi hóa ra chuyến đi Thái của HIEUTHUHAI là để ghi hình dự án mới chứ không chỉ là du lịch. Ngoài ra, danh tính bạn diễn nữ đóng với HIEUTHUHAI cũng được khán giả để ý. Theo như thông tin tài khoản được tag vào, cô chính là Minh Trang - nữ diễn viên Việt từng gây chú ý trong phim Cây Táo Nở Hoa, đóng cùng Thái Hòa, Hồng Ánh, Nhã Phương, Song Luân...

02.jpg
Bạn diễn nữ của HIEUTHUHAI được tag chung.
minh-trang-cay-tao-no-hoa-xinh-d.jpg
Nữ diễn viên Minh Trang chính là bạn diễn lần này của HIEUTHUHAI.

HIEUTHUHAI đang có khoảng thời gian cuối năm bận rộn. Không chỉ nhận được nhiều dự án hợp tác nhãn hàng, làm đại sứ thương hiệu mà anh còn vừa trở lại trong 2 Ngày 1 Đêm mùa 5, tiếp tục hành trình mang tiếng cười đến với khán giả. Vừa qua, anh là một trong số 10 nghệ sĩ được đề cử Đại sứ quảng cáo được yêu thích nhất năm tại giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam, bên cạnh Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Quang Hùng MasterD, Dương Domic...

560908145-596592746873266-3084710389377125180-n.jpg
HIEUTHUHAI được đề cử hạng mục Đại sứ quảng cáo được yêu thích nhất.
549608267-1324882271816166-2279323675240600686-n.jpg
Thiện Dư
#HIEUTHUHAI #HIEUTHUHAI sang Thái Lan #Minh Trang

