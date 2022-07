Hết thời sốt nóng, giá nhà đất có dấu hiệu chững lại

TPO - Dự kiến vào ngày 18/7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu họp thông qua kế hoạch chi tiết triển khai dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, gồm dự thảo quyết định, kế hoạch, bảng phụ lục chi tiết do Ban Quản lý dự án Giao thông khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải trình.

TPO - Ông Võ Văn Sáu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, ông Dương Đức Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Lợi do “chưa tìm được” quyết định tuyển dụng công chức nên cuối tháng 6/2022 ông này đã thi sát hạch công chức nhưng hiện chưa có kết quả trúng hay không.

TPO - Thượng tá Lương Đức Minh-Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.