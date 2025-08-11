Herbalife Việt Nam đạt Chứng nhận Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam và Doanh nghiệp tiên phong đổi mới sáng tạo

Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, tiếp tục được Hội Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam công nhận là thương hiệu danh tiếng thuộc Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam & Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo năm 2025. Giải thưởng uy tín này vinh danh các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, Campuchia & Thái Lan nhận giải thưởng từ BTC.

Chương trình Chứng nhận Nhãn Hiệu Nổi Tiếng – Nhãn Hiệu Cạnh Tranh được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006 để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng tài sản sở hữu trí tuệ. Để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam, doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, bao gồm chứng minh năng lực cạnh tranh, quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ hiệu quả và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo là những doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh đã không ngừng vận động tư duy, đổi mới, sáng tạo, phát triển, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để ứng phó, thích nghi tốt với những biến động của thị trường và tạo ra kết quả tăng trưởng nhanh, đóng góp tích cực vào vai trò dẫn dắt nền kinh tế, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Chúng tôi vinh dự và tự hào tiếp tục được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao Chứng nhận Top 10 Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam & Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo năm 2025. Sự công nhận này một lần nữa khẳng định sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, công chúng và các bên liên quan đối với những nỗ lực và đóng góp của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam”.

Đại diện Herbalife tại sự kiện vinh danh Nhãn Hiệu Nổi Tiếng Việt Nam & Doanh Nghiệp Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo Năm 2025

Herbalife bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 và sẽ kỷ niệm 16 năm thành lập công ty vào năm nay. Hiện nay, Herbalife cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp, Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực, Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo, Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da, và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.