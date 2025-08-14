Hãy đi ngủ sớm và dậy sớm!

SVO - Tôi biết một người đàn ông nói rằng anh ta rất thích làm việc. Anh ta bảo, mình thích làm việc đến mức, mình có thể ngồi và ngắm người khác làm việc suốt hàng giờ đồng hồ. Bạn hãy đọc nội dung thú vị phía dưới nhé!

Đây dĩ nhiên là một câu chuyện cười châm biếm. Và có lẽ, anh ta cũng giống như anh nhân viên từng đến gặp giám đốc và đề nghị được tăng lương.

- Tôi cũng đang dự định tăng lương cho anh – Giám đốc nói.

- Ôi, tuyệt quá ạ! – Anh nhân viên reo lên – Khi nào thì mức lương mới bắt đầu có hiệu lực ạ?

- Khi nào bản thân anh bắt đầu làm việc có hiệu quả! – Giám đốc quát.

(Bạn có biết kiểu người làm thì ít mà đòi hỏi thì nhiều thế này không?).

Có một câu nói rất nổi tiếng: “Hãy tìm một công việc mà bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời mình”.

Một số người đủ may mắn để có thể tìm được một công việc mà họ yêu thích. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể tìm được đúng việc mình thích trong thị trường lao động khó khăn. Tôi cũng từng có những công việc mà trong khi làm, tôi cứ luôn phải tự nhủ: “Đi ngủ sớm và dậy sớm, cho đến khi bạn kiếm được đủ tiền để làm ngược lại”. Nói chung, tôi đã phải quyết định rằng, ít nhất, mình cũng phải cố mà thích những gì mình làm, bởi vì mình không tìm được việc mà mình thích.

Có những lợi ích nhất định khi bạn học cách yêu thích ít nhất là một phần của những việc mình làm, nếu bạn không thể được làm những việc bạn thích. Bởi vì lý do là, bạn càng tìm thấy nhiều niềm vui trong công việc, thì bạn làm việc càng hiệu quả và càng dễ thành công. Và thường thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng cái chính là, ai mà muốn dành cả cuộc đời để cảm thấy vô cùng ngán ngẩm khi phải trèo ra khỏi giường mỗi buổi sáng, rồi dành cả ngày chỉ để nhìn đồng hồ, theo dõi từng phút, mong ngóng cho mau hết giờ làm?

Bạn có thể tập trung nhiều hơn vào những khía cạnh mà bạn thích trong những việc bạn phải làm không? Dù đó là học hành hay công việc? Liệu bạn có thể tìm ra cách để phát triển những mối quan hệ tốt liên quan đến những việc bạn làm? Liệu bạn có thể nhớ ra lý do tại sao mình làm những việc đó: để có thêm thu nhập, để có kiến thức chuẩn bị cho tương lai, để có nhiều kinh nghiệm, để học được tính độc lập…? Liệu bạn có thể nhìn thấy rằng mình đang xây dựng điều gì đó, hay nói cách khác, là bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh của những việc mình đang làm? Bạn có thấy mình giúp ích gì cho người khác, cho xã hội, cho môi trường…, bằng cách làm những việc đó không? Tất cả những câu hỏi này chính là “kỹ thuật” để bạn học cách tìm được nhiều niềm vui hơn trong những việc bạn làm đấy!

Ai đó từng nói rằng: “Nếu bạn không thể làm việc bằng tình yêu, mà chỉ bằng sự chán ghét, thì tốt nhất là bạn nên rời bỏ công việc của mình, rồi ngồi ra góc phố mà xin sự giúp đỡ từ những người làm việc với tình yêu và niềm vui”.

Tóm lại là, nếu bạn không thể LÚC NÀO CŨNG làm việc mà mình thích, thì liệu bạn có thể học cách yêu thích việc mà mình làm NHIỀU HƠN MỘT CHÚT được không?

Tôi tin rằng điều này không khó như chúng ta tưởng đâu.