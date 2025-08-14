Hành trình 'lột xác' từ 'Tú nghều' đến Mister Fitness - Misster Việt Nam 2024

SVO - Từ một chàng trai gầy gò, tự ti, Đinh Sỹ Tú (sinh năm 2000) đã nỗ lực không ngừng trong suốt 9 năm để thay đổi bản thân, trở thành một huấn luyện viên thể hình, người mẫu chuyên nghiệp và đoạt danh hiệu ‘Mister Fitness - Mister Việt Nam 2024’.

Trước đây, với chiều cao 1m80 nhưng chỉ nặng 53kg, Đinh Sỹ Tú thường xuyên bị bạn bè trêu chọc là "Tú nghều" vì thân hình gầy gò, thiếu cân đối. Cảm giác tự ti, dằn vặt luôn thường trực trong tâm trí chàng trai trẻ lúc bấy giờ.

Tú chia sẻ: "Cứ mỗi lần bị bạn trong lớp trêu đùa cao gầy quá khổ, mình hay tự về nhà soi gương nhìn vào bản thân trong gương. Mình luôn trăn trở, dằn vặt và hay tự ti về bản thân”.

Tuy nhiên, một câu nói vô tình của người bố đã trở thành động lực, thay đổi hoàn toàn cuộc đời Tú: “Con trai bố lớn lên ra dáng người mẫu quá”. Lời động viên ấy đã in sâu vào tâm trí Tú, khơi gợi niềm tin và khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Anh nhận ra rằng chiều cao của mình là một lợi thế chứ không phải nhược điểm, nếu biết cách cân bằng và phát triển cơ thể.

Quyết tâm thay đổi, Tú đăng ký tập gym và bắt đầu một hành trình dài và đầy thử thách. 9 năm tập luyện miệt mài đã mang đến cho Đinh Sỹ Tú một sự thay đổi ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn tư duy. Anh tăng gần 30kg (từ 1m80 - 53kg tới 1m83 - 80kg), sở hữu một thân hình vạm vỡ, cân đối.

Không chỉ vậy, quá trình tập luyện còn giúp Tú đúc kết kiến thức, kinh nghiệm và trở thành một huấn luyện viên thể hình, một công việc gắn liền với sở thích và đam mê của anh. Tú khẳng định: "Gym đã thay đổi mình hoàn toàn, từ ngoại hình cho tới tư duy".

Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng, Tú phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như: kiến thức, kinh tế và đặc biệt là sự kỷ luật, ý chí của bản thân. Anh chia sẻ rằng, ý chí và kỷ luật là những yếu tố then chốt để vượt qua mọi khó khăn, đạt được mục tiêu. "Ý chí và kỷ luật rất quan trọng, nó là những hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày, thậm chí nhiều khi không có cảm xúc nhưng bắt buộc bản thân phải hoàn thành mỗi ngày. Khi vượt qua được những khó khăn đó, nhìn lại, đã thấy bản thân lột xác".

Năm 2024, Đinh Sỹ Tú có cơ hội tham gia cuộc thi Mister Việt Nam 2024. Đây là lần đầu tiên anh được thể hiện bản thân trên một sân khấu lớn, quy mô và chuyên nghiệp như vậy. Với sự nỗ lực, cố gắng cùng với sự giúp đỡ của ban tổ chức, gia đình, bạn bè và khán giả, Tú đã lọt vào Top 10 chung cuộc và giành giải Mister Fitness tại Mister Việt Nam 2024. Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.

Sau cuộc thi, Đinh Sỹ Tú nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các đơn vị tổ chức, nhà thiết kế và thương hiệu thời trang. Anh có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn trong các sàn diễn thời trang và sân khấu nghệ thuật trong nước.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào đầu năm 2025, khi Tú may mắn và vinh dự được trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi quốc tế Mister CosmoPolitan được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 9/2025. Đây là một cơ hội lớn để Tú khẳng định bản thân trên đấu trường quốc tế, mang vinh quang về cho Việt Nam.

Ngoài niềm đam mê với thể thao và nghệ thuật, Đinh Sỹ Tú còn ấp ủ những ước mơ lớn hơn. Anh mong muốn trở thành một người thầy có tâm, có tầm trong lĩnh vực fitness, truyền cảm hứng và động lực cho những người trẻ chưa có cơ hội tập luyện, nâng cao sức khỏe và vẻ đẹp ngoại hình.

Đồng thời, Tú cũng khao khát trở thành một CEO trong lĩnh vực fitness hoặc một người mẫu chuyên nghiệp, thành danh với một vị trí nhất định trong làng mẫu Việt.

Một câu nói đã trở thành động lực mà Đinh Sỹ Tú luôn mang theo trong suốt hành trình thay đổi: "Không khó để thay đổi, cái khó là có đủ ý chí và kiên trì hay không". Anh hy vọng rằng câu chuyện của bản thân sẽ tạo được động lực cho những bạn trẻ khác, tập luyện để có một lối sống lành mạnh, khoa học và tìm được phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.

