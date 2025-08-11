Đảng viên trẻ mang dấu ấn công nghệ trên chuyến tàu thanh niên quốc tế

SVO - Với màu sắc công nghệ nổi bật, Nguyễn Phạm Tuân đã chinh phục được “tấm vé” tham gia chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) - một trong những chương trình giao lưu quốc tế danh giá nhất dành cho thanh niên.

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, Phạm Tuân đã nuôi dưỡng ý chí trở thành Đảng viên từ rất sớm. Điều này đã thôi thúc Tuân cống hiến nhiều hơn cho các hoạt động thanh niên, Đoàn thể. Nhờ sự nỗ lực và lý tưởng đó, cậu bạn đã được thầy cô tin tưởng giới thiệu, trở thành Đảng viên từ khi còn học cấp ba.

Là đại diện cho người trẻ Việt với tiềm năng công nghệ hội nhập quốc tế, Nguyễn Phạm Tuân đã mang tinh thần năng động, tự tin, bản lĩnh của tuổi trẻ Việt Nam đến với chương trình

﻿ Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP).

Được hỏi về bí quyết để trúng tuyển vào chương trình SSEAYP, Tuân chia sẻ quá trình chuẩn bị của mình diễn ra rất kỹ lưỡng. Không chỉ trau dồi thành tích học tập, Tuân còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và công tác xã hội.

Với Tuân, hành trình không chỉ là đích đến. Đó là quá trình tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức để trang bị hành trang vững vàng.

“Mình đã ứng dụng những kiến thức chuyên ngành Khoa học dữ liệu và kinh tế của mình để xây dựng một đề án về việc tạo không gian giao lưu giữa thanh niên các nước Đông Nam Á nhằm nâng cao nhận thức về an ninh mạng và công nghệ. Mình thấy đây là một vấn đề cấp bách và phù hợp với một trong những chủ đề chính năm nay”, Tuân chia sẻ.

Hiện tại, Phạm Tuân đang giữ chức vụ lớp trưởng, thành viên Ban Văn Phòng Liên chi Đoàn Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo - Đại học Kinh tế Quốc dân.

Bên cạnh nền tảng học thuật vững chắc, Tuân còn gây ấn tượng với ban giám khảo bằng một tài năng rất riêng, đó là nhiếp ảnh. “Mình không có tài năng hát hay múa, nhưng mình có sở thích chụp ảnh. Mình đã xây dựng một video cùng với album trình chiếu những bức ảnh mình chụp ở nhiều địa điểm tại Việt Nam. Đó là cách mình thể hiện tâm huyết của bản thân và tình yêu với đất nước”, Tuân kể lại.

Chàng Đảng viên trẻ tuổi tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Khi mới bước chân vào đại học, Tuân nhận thấy sự khác biệt lớn nhất so với thời cấp 3 là phải tự lập và quản lý thời gian hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cậu bạn luôn may mắn được thầy cô định hướng và tin tưởng, giới thiệu đến nhiều cơ hội phát triển. Hiện tại, dù mới là sinh viên năm hai nhưng Tuân đã là thực tập sinh cho một công ty công nghệ lớn, đúng với chuyên ngành đang theo học.

Đứng trước những lựa chọn giữa việc làm thêm và thực tập, Tuân cho rằng các bạn sinh viên cần có một định hướng rõ ràng. “Khi đã xác định được mục tiêu, chúng ta sẽ biết nên ưu tiên việc gì. Dù là thực tập hay làm thêm, cả hai đều có những giá trị riêng”, Tuân nói.

Nam sinh NEU còn được biết đến với vai trò MC trong một số sự kiện của khoa, trường.

Một trong những câu châm ngôn sống mà Tuân tâm đắc là câu nói tiếng Anh: “Fortune favors the bold” (Vận may mỉm cười với người can đảm). Chàng sinh viên này tin rằng, việc dám thử sức, dám tham gia các cuộc thi hay chương trình sẽ mang lại nhiều trải nghiệm quý giá, giúp bản thân hoàn thiện hơn.

Ngoài ra, Phạm Tuân cũng đúc kết hai lời khuyên dành cho các bạn sinh viên. Thứ nhất, hãy luôn chủ động tìm kiếm cơ hội và kết nối. Thứ hai, phải có lòng biết ơn. Tuân nhấn mạnh: “Sự biết ơn là nền tảng để mình vươn xa hơn trong tương lai. Khi biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ của người thân, gia đình và bạn bè, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh và động lực để phát triển bản thân, từ đó tiến xa hơn trên con đường của mình”.

(Ảnh: NVCC)