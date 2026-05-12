Hành trình chinh phục đỉnh núi của sinh viên

SVO - Không chỉ là xu hướng, 'trekking' đang dần trở thành hành trình tự khám phá bản thân của sinh viên, khi các bạn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để viết nên những kỷ niệm rực rỡ nhất trên những đỉnh núi cao.

Quãng nghỉ cho tinh thần

Trekking là bộ môn đi bộ đường dài băng qua các địa hình tự nhiên như rừng núi, sông suối. Hoạt động này đòi hỏi người tham gia phải có sức khỏe tốt, kỹ năng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết và địa hình. Thay vì e ngại, Nguyễn Phan Vân Anh (năm thứ hai, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) đã có 3 lần chinh phục các cung đường tại nhiều tỉnh, thành ở Nam Bộ.

Vân Anh “check-in” với cột mốc 837m trên đỉnh núi Chứa Chan - ngọn núi cao thứ hai Nam Bộ.

Vân Anh biết đến trekking từ lúc còn học phổ thông, qua vlog của một chị chia sẻ trên YouTube: “Mình thích lắm, cứ xem đi xem lại hoài và mong muốn được trải nghiệm cảm giác đó. Lúc đăng ký đi lần đầu, mình không đắn đo gì cả, mình tự tin là mình có thể làm được”. Với Vân Anh, mỗi chuyến đi là thêm một lần được chữa lành, gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới.

Minh Châu chinh phục đỉnh núi Langbiang (tỉnh Lâm Đồng) nhân dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2026.

Với Minh Châu, điều đặc biệt nhất sau mỗi hành trình là sự gặp kết với những người bạn đồng hành.

Sức hút của thiên nhiên cũng là lý do khiến Lê Hồng Minh Châu (năm thứ ba, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chọn núi Langbiang cho lần đầu trekking của mình. “Là một người yêu thiên nhiên, mình thích đi đây đi đó hòa mình vào những khung cảnh đẹp”, Châu chia sẻ. Khoảnh khắc thấy đỉnh núi thấp thoáng trước mắt, Minh Châu như quên hết mệt mỏi suốt chặng đường. Khi đi xuống núi vừa hay đúng lúc hoàng hôn, Châu và nhóm bạn cùng đứng lại chụp hình, trò chuyện và chiêm nghiệm lại hành trình đã qua: “Đối với mình đây là một kỷ niệm rất đẹp”.

“Nếu sau này có gặp khó khăn trong cuộc sống, mình cũng sẽ nhớ lại chặng hành trình này để làm động lực vượt qua”, Minh chia sẻ.

Còn với Đoàn Nguyễn Quang Minh (năm thứ hai, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP. HCM), chuyến trekking núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) là một trải nghiệm về thể lực và sức bền. Chuyến đi giúp Quang Minh bước ra khỏi vùng an toàn. “Trải nghiệm này đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên của mình”, Minh chia sẻ về lần đầu trekking khi lựa chọn núi Bà Đen - ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” với độ cao 986m. Dù chọn một hành trình đầy thử thách ngay từ lần đầu tiên, chuyến đi này lại thôi thúc Minh muốn được trải nghiệm nhiều hơn nữa. “Trong tương lai, mình muốn chinh phục hết các ngọn núi ở Nam Bộ”, Minh khẳng định.

Trải nghiệm đi kèm với trở ngại

Bên cạnh những kỷ niệm đáng nhớ, người tham gia cũng gặp không ít trở ngại khi trekking. Dù từng lo ngại không đủ thể lực, Phạm Mao Nhật Lam (năm thưa hai, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) vẫn quyết định tham gia trekking tại núi Dinh (TP. HCM). Trước giờ xuất phát, Nhật Lam không may bị trật chân nhưng vẫn lên đường vì không muốn bỏ lỡ chuyến đi cùng bạn bè. Càng gần tới đỉnh, đường càng dốc, hẹp và khó đi. “Mình cảm giác phần đùi và đầu gối như bị mất cảm giác, trong đầu cứ có suy nghĩ muốn bỏ cuộc”, Nhật Lam kể lại.

Đến khoảng giữa trưa, Nhật Lam (ngoài cùng bên trái) cùng nhóm bạn đã chinh phục được đỉnh núi.

Do trời mưa và đường trơn trượt, Nhật Lam bị vấp ngã giữa đường xuống núi nên phải thuê xe trở về để bảo đảm an toàn. Dù chuyến đi chưa trọn vẹn, Nhật Lam vẫn xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ.

Nguyễn Như Khương (năm cuối, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), nhiếp ảnh gia của một đơn vị tổ chức tour trekking cho biết: “Do không có thói quen tập thể dục, cơ thể không kịp thích nghi với cường độ vận động cao nên nhiều người dễ bị đuối sức, say nắng giữa quãng đường”.

Việc chụp hình trong điều kiện ngoài trời cũng tạo cho Như Khương những khó khăn nhất định, đòi hỏi phải rèn luyện cả về sức khỏe lẫn kỹ năng.

Như Khương cũng từng bị chấn thương đầu gối trong lần trekking đầu tiên tại núi Langbiang (tỉnh Lâm Đồng). Sau hơn nửa năm gắn bó với công việc, Khương đã tự tin chinh phục nhiều cung đường hơn.

Người tham gia trekking nên chọn những cung đường phù hợp với thể trạng, rèn luyện sức khoẻ trước chuyến đi và chuẩn bị những vật dụng cần thiết. “Phải luôn bám sát lộ trình và người hướng dẫn, ưu tiên sự an toàn của bản thân trong mọi tình huống”, Như Khương nhấn mạnh.