Sinh viên TP. HCM tìm hiểu về trà đạo

Thúy Tiền - Bích Trâm

SVO - Vừa qua, Talkshow và Workshop 'Chạm vị An nhiên' diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM đã thu hút khoảng 400 sinh viên tham gia nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm buffet trà, thực hành trà đạo và chia sẻ chuyên đề về trà dưới góc nhìn văn hóa, y học cổ truyền và sức khỏe tinh thần.

Hoạt động diễn ra ngày 10/5, thuộc chương trình “The Journey of Tea - Một tách bình yên” do Ban Vận động Thành lập CLB Học thuật Sinh viên Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (ĐHQG TP. HCM) tổ chức. Nguyễn Ngọc Gia Huy, Trưởng Ban tổ chức cho biết, ý tưởng lựa chọn chủ đề trà xuất phát từ chính nhu cầu thư giãn và cân bằng cảm xúc của sinh viên trong giai đoạn thi cử căng thẳng.

Khu vực trải nghiệm buffet trà và triển lãm Top 13 posters - Cuộc thi “Sắc trà”.

Mở đầu chương trình là talkshow với sự tham gia của ThS. BS Đoàn Quang Nguyên và trà nghệ sư Lâm Diệu Linh. Tại đây, hai diễn giả đã mang đến những chia sẻ xoay quanh văn hóa trà, trà đạo và ứng dụng của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe tinh thần. Không chỉ dừng lại ở góc nhìn học thuật, talkshow còn hướng người tham dự đến lối sống cân bằng, biết chậm lại giữa nhịp sống hiện đại thông qua nghệ thuật thưởng trà.

Talkshow chia sẻ kiến thức chuyên sâu về trà của ThS. BS. Đoàn Quang Nguyên (bên trái) và Trà nghệ sư Lâm Diệu Linh (bên phải).

Kim Hoa (năm thứ hai, ngành Y đa khoa) nhận xét: “Đối với mình, trà làm cho khẩu vị thanh hơn, giống như việc ăn chay. Sau hôm nay, có lẽ mình sẽ tập thói quen thưởng thức trà, ngồi thiền để cảm nhận lời trà như cô trà sư đã chia sẻ”.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở workshop, nơi các sinh viên được trực tiếp thực hành trà đạo theo hướng dẫn của trà nghệ sư Lâm Diệu Linh. Từ cách pha trà, cảm nhận hương vị đến từng thao tác thưởng trà, người tham gia có cơ hội cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và chiều sâu của nghệ thuật này.

Trà sư Lâm Diệu Linh (bên phải) hướng dẫn các sinh viên thực hành trà đạo.

Lê Phương Mỹ Ngọc (năm thứ hai, ngành Y học cổ truyền) chia sẻ: “Mình thấy, trà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người trẻ bây giờ. Cuộc sống hiện đại quá nhanh và quá nhộn nhịp, trà giống như một điều giúp kéo mọi thứ chậm lại, để mình sống trọn vẹn hơn”.

Sinh viên thực hành trà đạo.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí khu vực buffet trà với khoảng 10 loại trà khác nhau để người tham gia tự do trải nghiệm và thưởng thức. Tại đây, sinh viên không chỉ được thử nhiều hương vị trà đa dạng mà còn được tìm hiểu thêm về nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị văn hóa của nghệ thuật thưởng trà.

