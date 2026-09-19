Hành trình 15 năm chắp cánh ước mơ cho 169 học sinh nghèo

Sau 15 năm triển khai, chương trình “Chân trời ước mơ” đã hỗ trợ 169 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Hơn 20 tỷ đồng được dành cho hành trình đồng hành cùng trẻ em yếu thế, trong đó nhiều em được hỗ trợ liên tục đến hết lớp 12.

Sáng 19/9, Thiên Tân Group phối hợp Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Chân trời ước mơ - Hành trình 15 năm”, nhân dịp Trung thu năm 2026.

“Chân trời ước mơ” được Thiên Tân Group phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi, triển khai từ 15 năm trước.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại Chương trình.

Suốt hành trình này, nhiều trường hợp học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chủ yếu là trẻ mồ côi, đứng trước nguy cơ phải nghỉ học vì điều kiện gia đình đã được tìm kiếm, ghi nhận và kết nối hỗ trợ.

Thông qua chương trình, Thiên Tân Group nhận bảo trợ học bổng cho các em đến hết lớp 12, với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/em/tháng.

Theo ông Huỳnh Kim Lập - Chủ tịch HĐQT Thiên Tân Group, để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập và tự tin theo đuổi ước mơ, sự hỗ trợ không thể chỉ dừng ở một thời điểm mà cần được duy trì trong một chặng đường đủ dài.

Sau 15 năm, chương trình đã trao học bổng cho 169 học sinh. Cùng với hoạt động bảo trợ, chăm lo trẻ em tại Cô nhi viện Phú Hòa, tổng kinh phí Thiên Tân Group dành cho chương trình hơn 20 tỷ đồng.

“Những con số ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thêm một đứa trẻ không phải bỏ học, có thêm một cháu bước chân vào giảng đường đại học. Và vui nhất là ngày các cháu có một nghề nghiệp, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, chăm sóc gia đình và bắt đầu giúp đỡ những người khác”, ông Lập chia sẻ.

Sau 15 năm, chương trình đã trao học bổng cho 169 học sinh.

Điểm đặc biệt của “Chân trời ước mơ” là cách hỗ trợ kéo dài nhiều năm. Thay vì dừng lại ở những suất học bổng một lần, chương trình đồng hành với học sinh đến hết lớp 12, giúp các em giảm bớt gánh nặng chi phí học tập trong những năm phổ thông.

Từ những học sinh từng đứng trước nguy cơ phải dừng việc học, nhiều em đã tiếp tục đến trường, bước vào giảng đường đại học và từng bước xây dựng cuộc sống bằng năng lực của mình.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm ghi nhận hành trình 15 năm của Thiên Tân Group, Cô nhi viện Phú Hòa cùng sự phối hợp của Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi trong việc chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Tâm đề nghị các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nhân rộng những mô hình thiết thực, chung tay chăm lo trẻ em yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, các địa phương cũng cần chủ động rà soát, kịp thời phát hiện và hỗ trợ những trường hợp cần giúp đỡ, để trẻ em được quan tâm, lắng nghe và có điều kiện tiếp tục học tập.

Dịp này, Ban tổ chức trao nhiều phần quà Trung thu cho các em trong chương trình “Chân trời ước mơ”, trẻ em tại Cô nhi viện Phú Hòa và thiếu nhi trên địa bàn phường Cẩm Thành.