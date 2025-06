Hành khách liên tục bỏ quên tài sản ở sân bay

TPO - Thời gian gần đây, các cảng hàng không và sân bay liên tục ghi nhận việc hành khách bỏ quên tài sản có giá trị lớn. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên gắn tên kèm số điện thoại hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý ký gửi và hành lý xách tay; kiểm tra kỹ tài sản trước khi rời sân bay.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất - TPHCM cho biết, gần 1 tuần qua bộ phận an ninh hàng không của cảng liên tiếp phát hiện hành khách bỏ quên tài sản, với tổng giá trị gần 600 triệu đồng tại nhà ga T3.

Tại Cảng HKQT Nội Bài, đêm 17/6 một hành khách quốc tịch Trung Quốc cũng bỏ quên chiếc balo chứa giấy tờ và gần 365 triệu đồng tiền mặt trên taxi, sau chuyến bay từ Quảng Châu đến Hà Nội.

Trước đó vài ngày, một nữ hành khách quốc tịch Hàn Quốc cũng bỏ quên gần 100 triệu đồng trên xe đẩy tại nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Như vậy, chỉ trong vòng gần 1 tuần qua đã ghi nhận việc hành khách đi máy bay bỏ quên hơn 1 tỷ đồng ở sân bay và taxi sân bay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, mặc dù các trường hợp hành khách bỏ quên tài sản đều được nhân viên sân bay hỗ trợ để nhận lại. Tuy nhiên, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách nên gắn tên kèm số điện thoại hoặc các dấu hiệu dễ nhận biết lên hành lý ký gửi và hành lý xách tay. Việc này giúp dễ dàng phân biệt và đỡ nhầm lẫn với hành lý của người khác, trường hợp bị quên hành lý thì người nhặt được sẽ dễ dàng liên hệ.

Trước khi ra khỏi khu vực sân bay hoặc lên xe taxi, xuống khỏi chuyến bay, hành khách cần kiểm tra kỹ mọi tư trang, đặc biệt là các vùng dễ bỏ quên như: Xe đẩy; khay soi chiếu an ninh; nhà hàng, nhà vệ sinh; ghế máy bay; trong taxi.

Nếu phát hiện thất lạc tài sản tại sân bay, trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm mất đồ, hành khách cần gọi ngay cho trung tâm An ninh hàng không của sân bay. Sau 24 giờ, hành khách hãy liên hệ phòng Hành lý thất lạc, hoặc đến trực tiếp quầy Lost & Found của các hãng hàng không.

Cũng theo vị đại diện Cảng HKQT Nội Bài, theo quy định, bất kỳ ai phát hiện tài sản bỏ quên tại sân bay phải báo ngay cho lực lượng an ninh gần nhất để kiểm tra chất nổ, đảm bảo an toàn. Sau đó lực lượng an ninh sân bay sẽ bàn giao đồ đạc về đội, lập biên bản.

Khi khách liên hệ tìm lại, lực lượng an ninh sân bay sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh đúng chủ tài sản rồi bàn giao, ký biên bản bàn giao. Nếu trong vòng 24 giờ mà không có khách liên hệ nhận lại tài sản, thì lực lượng an ninh hàng không sẽ bàn giao tài sản cho phòng Hành lý thất lạc để thống kê, mã hóa, đăng tải lên mạng,...