Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hàng trăm người vây kín đội trai tráng cởi trần kéo co ngồi đền Trấn Vũ

Duy Phạm

TPO - Cả nghìn người đổ về khu vực trước đến Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) chứng kiến các cộng đồng kéo co so tài. Ấn tượng nhất vẫn là nghi thức kéo co ngồi đến Trấn Vũ - cộng đồng thực hành di sản được UNESCO ghi danh cách đây 10 năm.

tp-keo-co-3.jpg
tp-keo-co-4.jpg
tp-keo-co-5.jpg
Chương trình “Giao lưu, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - nghi lễ và trò chơi kéo co” của các cộng đồng kéo co Việt Nam và quốc tế do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội phối hợp với UBND phường Long Biên và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 10 năm nghi lễ và trò chơi kéo co được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
tp-keo-co-6.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên (TP Hà Nội) - nhấn mạnh, ở Việt Nam, kéo co không chỉ là trò chơi dân gian, mà còn là nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng, gắn với những vị thần tượng trưng cho sức mạnh, lòng nhân ái và sự che chở của thiên nhiên. “Mỗi mùa lễ hội, tiếng hô kéo co là âm thanh của niềm vui, là tiếng vọng của ước vọng trị thủy, chống lũ, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu”, ông nói.
tp-keo-co-7.jpg
Ban chấp hành Mạng lưới cộng đồng di sản kéo co Việt Nam ra mắt.
z7229556148598-ae521cfe6b6c8091c0aee20ca86d3a04.jpg
tp-keo-co-1.jpg
tp-keo-co-2.jpg
Nghi thức tế lễ được thực hiện trang trọng trước giờ khai mạc chương trình giao lưu sáng 16/11.
tp-keo-co-13.jpg
tp-keo-co-14.jpg
Biểu diễn kéo co ngồi đền Trấn Vũ (Long Biên) nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng trăm người dân, với ba đội tham gia: Mạn Chợ, mạn Đìa và mạn Đường - đại diện các khu vực cư dân địa phương. Ở mỗi màn đấu, hai đội đại diện cho hai khu vực địa bàn phường Long Biên nắm chắc sợi song, dồn hết sức để phân thắng bại. Chiến thắng dành cho đội mạn Đường. Theo quan niệm dân gian, đội mạn Đường chiến thắng, dân làng làm ăn phát đạt.
tp-keo-co-15.jpg
tp-keo-co-16.jpg
tp-keo-co-17.jpg
Màn kéo co thu hút cả trăm người tham gia của đoàn Hòa Loan (Phú Thọ). Nghi thức kéo co Hòa Loan thường diễn ra dịp Tết Nguyên đán, giữa hai đội truyền thống Đình Đông và Đình Giếng đại diện cho hai họ lớn nhất của làng.
tp-keo-co-18.jpg
tp-keo-co-19.jpg
Biểu diễn kéo co trong lễ hội truyền thống đoàn Xuân Lai (Hà Nội). Thay vì dùng thừng, hai đội dùng hai cây tre có hai đầu móc vào nhau gọi là kéo mỏ.
tp-keo-co-20.jpg
tp-keo-co-21.jpg
tp-keo-co-23.jpg
tp-keo-co-24.jpg
Màn kéo co gay cấn đến từ đoàn Hương Canh (Phú Thọ). Họ sử dụng dây song, người chơi theo từng cặp nắm cùng đoạn dây song và kéo.
tp-keo-co-26.jpg
Đông đảo người dân và du khách biết thêm về kéo co trong nghi thức tế lễ của dân tộc Tày.
tp-keo-co-25.jpg
Biểu diễn màn kéo co kịch tính tại lễ hội Hữu Chấp (Bắc Ninh). "Đạo cụ" là hai cây tre to lồng vào nhau, bện thêm các dây lạt tre.
tp-keo-co-29.jpg
tp-keo-co-28.jpg
tp-keo-co-27.jpg
tp-keo-co-30.jpg
Hai đội kéo co đến từ Phú Hào (Ninh Bình) căng sức tranh tài.
tp-keo-co-31.jpg
Trẻ em và du khách trải nghiệm kéo co theo truyền thống Hàn Quốc. Cùng với Việt Nam, Campuchia và Philippines, Hàn Quốc được ghi danh với Nghi lễ và trò chơi kéo co vào năm 2015. Kéo co vừa là trò chơi hấp dẫn trong ngày hội, vừa là nghi lễ linh thiêng gắn với ước vọng mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu ở nhiều quốc gia châu Á.

Tại Việt Nam, Nghi lễ và trò chơi và Kéo co chủ yếu tập trung ở các cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc như người Tày, Thái, Giáy,... Các hình thức kéo co ở Việt Nam rất đa dạng tùy theo vùng miền và dân tộc. Dây kéo co có nhiều loại như dây song, mây, dây cây rừng hoặc cây tre. Tên gọi di sản do vậy cũng rất phong phú, như kéo co (Hữu Chấp), kéo co ngồi (Long Biên), kéo mỏ (Xuân Lai, Ngải Khê), kéo song (Hương Canh), nhanh vai (dân tộc Tày), so vai (dân tộc Giáy), na bai (dân tộc Thái),… Tư thế kéo co cũng có nhiều hình thức như đứng, ngồi, nằm.

Duy Phạm
