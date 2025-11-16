Hàng trăm người vây kín đội trai tráng cởi trần kéo co ngồi đền Trấn Vũ

Tại Việt Nam, Nghi lễ và trò chơi và Kéo co chủ yếu tập trung ở các cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ, và các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc như người Tày, Thái, Giáy,... Các hình thức kéo co ở Việt Nam rất đa dạng tùy theo vùng miền và dân tộc. Dây kéo co có nhiều loại như dây song, mây, dây cây rừng hoặc cây tre. Tên gọi di sản do vậy cũng rất phong phú, như kéo co (Hữu Chấp), kéo co ngồi (Long Biên), kéo mỏ (Xuân Lai, Ngải Khê), kéo song (Hương Canh), nhanh vai (dân tộc Tày), so vai (dân tộc Giáy), na bai (dân tộc Thái),… Tư thế kéo co cũng có nhiều hình thức như đứng, ngồi, nằm.