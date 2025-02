Hàng nghìn người tham gia lễ hội cầu may

TPO - Lễ hội Xo May được tổ chức tại xã Mường Lai (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Xo May trong tiếng Tày có nghĩa là cầu may, người dân mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.