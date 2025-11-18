Hàng ngàn phương tiện kẹt cứng giữa đêm trên Cầu Bình Triệu 1

TPO - Dòng xe hướng từ bến xe Miền Đông về ngã tư Bình Triệu ùn ứ kéo dài, nhích từng chút do làn ô tô lên cầu Bình Triệu 1 bị tạm ngưng để phục vụ sửa chữa.

Đến hơn 21h ngày 18/11, tình hình giao thông trên cầu Bình Triệu 1 vẫn căng thẳng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhích từng chút để qua cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, hướng lưu thông từ bến xe Miền Đông về ngã tư Bình Triệu chật kín phương tiện. Dòng xe chỉ di chuyển được vài mét rồi lại đứng yên, tạo thành cảnh ùn ứ kéo dài. Nhiều người cho biết phải mất hơn 20 phút mới qua được cây cầu này.

Người dân nhích từng chút khi qua cầu Bình Triệu 1

Nguyên nhân chính gây ùn ứ là do làn ô tô trên cầu Bình Triệu 1 đang bị tạm ngưng hoạt động để phục vụ thi công nâng tĩnh không và sửa chữa mặt cầu.

Anh Nguyễn Hoàng Vinh (ngụ phường Lái Thiêu) cho biết: “Tôi chạy xe máy về nhà mà nhích chừng chút một. Bình thường vào giờ này, chỉ vài phút là qua cầu, nay phải hơn 20 phút. Tôi hơi bất ngờ vì trễ như vậy vẫn còn kẹt xe”.

Kẹt xe trên cầu kéo dài vì làn ô tô tạm ngưng hoạt động

Cùng chung bức xúc, chị Trần Mỹ Linh, cho hay: “Vừa đói vừa bụi bặm không dễ chịu chút nào. Hai đầu cầu được trải đá nên ai cũng di chuyển chậm. Lượng phương tiện thì đông khiến tình trạng kẹt xe kéo dài. Thấy công nhân làm việc xuyên đêm tôi cũng hy vọng công trình sớm xong để người dân đi lại được thuận tiện hơn”.

Tại công trường, đến hơn 21h, nhiều nhóm công nhân vẫn làm việc khẩn trương. Lề bộ hành, hai đầu cầu và các khe co giãn đang được hoàn thiện gấp rút, hai cầu tạm phục vụ thi công đã được tháo dỡ.

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM), dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đang bước vào giai đoạn cán đích. Đơn vị thi công cho biết mục tiêu thông xe vào ngày 23/11 hoàn toàn khả thi, thậm chí sớm hơn kế hoạch ban đầu gần một tuần.

Dòng xe hướng từ bến xe Miền Đông về ngã tư Bình Triệu ùn ứ kéo dài

Những ngày cuối cùng này, công trường hoạt động với cường độ cao. Từ lề bộ hành, đường dẫn hai đầu cầu đến hệ thống khe co giãn đều được rà soát và hoàn thiện liên tục. Các tốp công nhân chia ca làm xuyên đêm để kịp thử tải, hoàn thiện mặt cầu và dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị cho việc mở lại làn ô tô.

Khi cầu được đưa vào khai thác trở lại, tuyến giao thông qua cửa ngõ Đông Bắc thành phố dự kiến sẽ “dễ thở” hơn. Việc hoàn thành đúng hẹn được kỳ vọng giải tỏa áp lực ùn tắc kéo dài nhiều tháng qua.